معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران با اشاره به کاهش دما و پیش‌بینی بارش برف در محور‌های کوهستانی به ویژه ارتفاعات شرق و مرکز استان، بر ضرورت آمادگی رانندگان و همراه داشتن تجهیزات و امکانات ایمنی، به‌ویژه زنجیرچرخ، تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال بارش برف در مناطق کوهستانی، از تمامی رانندگانی که قصد تردد در این محور‌ها را دارند، درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با آمادگی کامل سفر کرده و تجهیزات ضروری و ایمنی از جمله زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

او با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در شرایط نامساعد جوی، افزود: توجه به هشدار‌های هواشناسی، بررسی وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر و مجهز بودن خودرو‌ها به امکانات زمستانی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و تسهیل تردد در محور‌های کوهستانی دارد.

فولادی همچنین از مسافران و رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، آمار تردد و محدودیت‌ها یا انسداد‌های احتمالی محور‌های مواصلاتی استان و کشور اطلاع کسب کنند.

مسافران و رانندگان محترم می‌توانند برای دریافت اطلاعات به‌روز از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی، به سامانه اطلاع‌رسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نشانی www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

منبع:راهداری مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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