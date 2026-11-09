دموکرات‌ها پس از پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای، از آغاز تحقیقات درباره پرونده‌های مالی دولت ترامپ و تلاش برای برکناری چند مقام ارشد او خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش  داد که رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد که پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره، باید درباره چندین پرونده مرتبط با کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ تحقیقاتی انجام شود.

گارسیا گفت که باید تحقیقات جدی درباره کارزار ایلان ماسک، تاجر آمریکایی و حامی جمهوری‌خواهان، برای پاک‌سازی کارکنان دولت فدرال، کمک‌های مالی شرکت‌ها به سالن مهمانی متعلق به ترامپ و همچنین دسترسی شرکت‌های بزرگ نفتی به منابع ونزوئلا انجام شود. 

گارسیا در گفت‌و‌گو با شبکه «سی‌ان‌ان» اظهار داشت: «دوران بی‌پاسخ ماندن انتقاد‌ها به پایان رسیده است.» او با اشاره به اینکه جمهوری‌خواهان درگیر نبرد‌های سیاسی شدیدی هستند و با تمام توان حمله می‌کنند، تاکید کرد که دموکرات‌ها نیز باید رویکرد مشابهی در پیش بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت تحقیق درباره گزارش‌ها و ادعا‌های مربوط به خرید نفوذ از طریق پرداخت پول تاکید کرد؛ از جمله عفو‌های صادرشده به نفع میلیاردر‌ها و کمک‌کنندگان مالی و کمک‌های شرکت‌ها به سالن ترامپ. او در این باره پرسید که این نهاد‌ها در مقابل کمک‌های خود چه امتیازاتی دریافت کرده‌اند.

پرونده فساد در دولت ترامپ طی روز‌های اخیر و پس از اتهاماتی که کالی مینِز، مشاور پیشین وزارت بهداشت آمریکا، علیه دستیاران دولت مطرح کرد، برجسته شده است. او این افراد را به مانع‌تراشی در مسیر اصلاحات با هدف جلب رضایت حامیان مالی شرکت‌ها متهم کرد؛ اتهاماتی که خشم شماری از جمهوری‌خواهان را نیز برانگیخت.

کارزار برکناری مقام‌های دولت ترامپ

در همین حال، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان و نامزد ریاست این مجلس، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را به سوءاستفاده از قدرت، تضعیف امنیت ملی و همچنین طراحی جنگ علیه ایران متهم کرد؛ جنگی که آن را «بی‌محابا و پرهزینه» توصیف کرد.

جفریز مدعی شد که جنگ علیه ایران موجب افزایش چشمگیر قیمت‌ها برای شهروندان آمریکایی و کاهش امنیت این کشور شده است. او بر ضرورت کناره‌گیری هگست تاکید کرد.

وی پیش‌بینی کرد که طرح استیضاح هگست از حمایت بسیار گسترده‌ای در میان دموکرات‌ها برخوردار خواهد شد؛ این در حالی است که ترامپ اعلام کرده قصد دارد او را در سمت خود حفظ کند.

از سوی دیگر، توماس مَسی، عضو جمهوری‌خواه کنگره که دوره نمایندگی‌اش رو به پایان است، اعلام کرد قصد دارد کنگره را وادار کند هفته آینده درباره برکناری هگست رای‌گیری کند؛ هرچند دموکرات‌ها تا ژانویه اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار نخواهند گرفت.

همچنین برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، آمادگی کامل خود را برای حمایت از برکناری رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، اعلام کرد؛ اقدامی که پیش‌تر از سوی آنی اندروز، سناتور تازه‌منتخب ایالت کارولینای جنوبی، مطرح شده بود.

در همین راستا، هنک جانسون و دبورا راس، دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز حمایت خود را از برکناری تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، اعلام کردند.

منبع: المیادین

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، دولت ترامپ ، دموکرات ها
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و آمریکایی ها چه دمکرات باشند و چه جمهوری خواه. آمریکا را باید از روی زمین محو کرد .
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