مدیرعامل بورس انرژی گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر صنایع و نیروگاه‌ها به منظور کشف عادلانه قیمت برق و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها، تغییر نوع حراج به حراج ناپیوسته بزودی در بازار برق اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ۴ صندوق سرمایه‌گذاری جدید مبتنی بر کالا در شاخه انرژی برای فعالیت در بورس انرژی ایران، موافقت اولیه را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده‌اند.

او در خصوص سابقه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا در بورس انرژی اظهار کرد: پیش از این، تنها یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا با نماد معاملاتی «سینرژی» در بورس انرژی ایران فعالیت داشته است. این صندوق در اوراق گواهی سپرده کالایی و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی از جمله گواهی تولید برق تجدیدپذیر، گواهی سپرده میعانات گازی، گواهی سپرده نفتا، گواهی سپرده نفتای کامل، گواهی سپرده نفت خام سنگین، گواهی سپرده اتانول، گواهی سپرده متانول، گواهی صرفه‌جویی برق عادی و گواهی صرفه‌جویی گاز اوج و غیراوج سرمایه‌گذاری کرده است.

نظیفی درباره مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری حامل انرژی بیان کرد: با توجه به الزام این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های خود در اوراق گواهی سپرده کالایی و گواهی‌های صرفه‌جویی، منابع مالی تجمیع‌شده از سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند از طریق خرید این اوراق به سمت بخش واقعی اقتصاد و صنعت انرژی هدایت شود.

او افزود: به این ترتیب، سرمایه‌های خرد جامعه می‌توانند در چارچوب سازوکار انتشار این اوراق، به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های منتشرکننده این اوراق کمک کنند یا از طریق حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، منابع مالی موردنیاز برای توسعه و اجرای این پروژه‌ها را فراهم آورند. این امر می‌تواند ضمن کمک به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری انرژی، نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در پاسخ به این پرسش که چه افرادی امکان خرید واحد‌های این صندوق‌ها را دارند، گفت: تمامی دارندگان کد معاملاتی می‌توانند نسبت به خرید و فروش واحد‌های این صندوق‌ها اقدام کنند.

او درباره زمان پذیره‌نویسی صندوق‌های جدید نیز اظهار کرد: پذیره‌نویسی این صندوق‌ها پس از صدور مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

نظیفی ادامه داد: در خصوص شرایط پذیره‌نویسی نیز، با توجه به تجربه موفق صندوق قبلی و با در نظر گرفتن وابستگی قیمت دارایی پایه به نرخ ارز و قیمت جهانی نفت و همچنین شرایط معاملات در بازار داخلی، جزئیات مربوط به پذیره‌نویسی صندوق‌های جدید متعاقباً از طریق اعلامیه پذیره‌نویسی اعلام خواهد شد.

او در تشریح برنامه‌ها و تحولات جدید بازار برق بورس انرژی گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر صنایع و نیروگاه‌ها به منظور کشف عادلانه قیمت برق و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها، تغییر نوع حراج به حراج ناپیوسته بزودی در بازار برق اجرایی می‌شود.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در پایان بیان کرد: بر این اساس، صندوق‌هایی که در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند، می‌توانند منابع پایدار و قابل اتکایی به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

برچسب ها: بورس ایران ، بورس انرژی ، صندوق سرمایه گذاری ، معاملات برق
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