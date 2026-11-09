باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بهسازی و ساماندهی کانال چنارراهدار در محدوده پل فسا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی دروازه شرقی شیراز، با عزم جدی مدیریت شهری و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی در حال شتاب‌گیری است تا با تزریق نزدیک به یک همت اعتبار، بساط آلودگی و بوی نامطبوع این محور پرتردد تا پیش از پایان سال برچیده شود.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در حاشیه بازدید از پروژه بهسازی و ساماندهی کانال محدوده پل فسا که با حضور رئیس سازمان بازرسی استان فارس و دیگر مدیران استانی و شهری همراه بود، در تشریح روند این پروژه، از بهبود محسوس وضعیت نسبت به گذشته خبر داد و تأکید کرد که با اقدامات در حال انجام، این معضل تا پیش از پایان سال مرتفع خواهد شد.

ریشه‌های یک معضل چند دهه‌ای

شهردار شیراز با اشاره به تاریخچه این مشکل اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در جنوب شهر شیراز در محور ورودی سمت فسا وجود داشت، بوی بسیار بد و متعفنی بود که در ادامه رودخانه چنارراهدار استشمام می‌شد. این بو دلایل متعددی داشت؛ از فاضلاب‌های بالادست گرفته تا پساب کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که روان‌آب‌های خود را به داخل رودخانه می‌ریختند.

او تصریح کرد: این معضل ریشه‌ای عمیق در دهه‌های گذشته دارد و با توسعه واحد‌های صنعتی در حاشیه شیراز و افزایش پساب‌های تولیدی، رودخانه چنارراهدار به تدریج به مسیری برای دفع غیربهداشتی فاضلاب تبدیل شده بود.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در هفت و هشت ماه گذشته گفت: دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری شیراز، سازمان آب منطقه‌ای فارس، شرکت آب و فاضلاب، محیط زیست و مخصوصاً اداره کل بازرسی استان فارس در یک کار مشترک، این پروژه را ارزیابی و بررسی کردند و هر کدام به سهم خود از اعتباراتشان پای کار آمدند و پیمانکاران مشخص شدند.

او افزود: امروز وضعیت نسبت به قبل بهتر شده، اما باید خیلی بهتر از این هم بشود. لازم است بالادست این پروژه هم همکاری و رعایت کنند تا این موضوعات وارد رودخانه نشود.

شهردار شیراز در تشریح اقدامات عمرانی در محور ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری کنار پل فسا که توسط شهرداری شیراز و شرکت آب منطقه‌ای استان فارس در حال انجام است، اظهار داشت: شهرداری شیراز با بهره‌گیری از دو پیمانکار، حدود ۱۰ ماشین‌آلات شامل بیل مکانیکی و کامیون، و مهندسین و نیرو‌های مرتبط، پروژه را با جدیت هرچه تمام پیش می‌برد.

او گفت: تاکنون لجن‌برداری به عمق متوسط ۳ متر، عرض ۳۵ متر و طول حدوداً ۲۵۰ متر انجام شده است؛ پس از لجن‌برداری، عملیات عمرانی نظیر ریپ‌رپ و اجرای بلوکاژ به ارتفاع ۲ متر در کف کانال برای پایداری کف کانال و کنترل تغییرات بستر رودخانه انجام شده و کار بدنه‌سازی و بتن‌ریزی این محدوده نیز به‌زودی انجام خواهد شد.

وعده زیباسازی ورودی شیراز تا پیش از سال نو

سکاندار مدیریت شهری شیراز با ابراز امیدواری نسبت به اتمام پروژه تا قبل از سال نو گفت: امیدوارم تا قبل از سال، پروژه به اتمام برسد و با فعالیت‌های در حال انجام، در اسفندماه شاهد یک زیباسازی و تصویر بسیار خوبی از این ورودی مهم شیراز باشیم.

او با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته تصریح کرد: شهرداری برای این موضوع نزدیک به یک همت اعتبار گذاشته است و به خاطر سلامتی و بهداشت مردم، حفظ محیط زیست و به خاطر کسانی که وارد شهر شیراز می‌شوند، حاضریم اقدامات بیشتری نیز انجام دهیم.

پاسخی به مطالبه دیرینه شهروندان و گردشگران

شهردار شیراز با تأکید بر این موضوع که سال‌ها مسافران و شهروندان شیرازی به محض ورود به این کلان‌شهر از مسیر جنوب شرقی با بوی نامطبوع مواجه می‌شدند، خاطرنشان کرد: این معضل به یکی از گلایه‌های همیشگی و مطالبات دیرینه افکار عمومی تبدیل شده بود و ما با این کار به دنبال پایان دادن به این آلودگی زیست‌محیطی در یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ورودی شهر هستیم.

او افزود: اگرچه این اقدام فراتر از وظایف ذاتی شهرداری تعریف شده، اما شهرداری در کنار دیگر دستگاه‌ها برای رفاه مردم پای کار آمده تا ضمن بهبود شرایط بهداشتی این منطقه، شاهد ارتقای جایگاه زیست‌محیطی شیراز به عنوان اولین پایتخت محیط‌زیست آسیا باشیم.

ورودی شهر، اولین تصویر در ذهن مسافر

اسدی با اشاره به اهمیت ساماندهی ورودی‌های شهری تصریح کرد: من عقیده دارم ورودی هر شهری، اولین تصویری است که در ذهن مسافر نقش می‌بندد؛ بنابراین شهرداری همواره تلاش می‌کند تا با بهسازی و ساماندهی کانال محدوده پل فسا، هم نظافت و زیبایی را برای شهروندان به ارمغان بیاورد و هم توجه ویژه‌ای به سلامت شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مجاور پل فسا داشته باشد.

افق روشن؛ از احیای مهارلو تا تقویت جایگاه گردشگری

شهردار شیراز در پایان با اشاره به دستاورد‌های گسترده‌تر این پروژه گفت: پس از سال‌ها، سرانجام پرونده فاضلاب پل فسا با یک ابتکار عمل جدید در شرف بسته شدن است. این اقدامات با توجه به جایگاه شیراز به عنوان نخستین پایتخت محیط‌زیست آسیا و نیاز‌های شهروندان و گردشگران، به‌ویژه در ایام نوروز که شیراز میزبان حجم بالایی از مسافران است، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهری، به تقویت برند گردشگری و تجاری شهر منجر شده و آثار مثبت محیط‌زیستی، به‌ویژه در مسیر احیای دریاچه مهارلو، را به همراه داشته باشد.

عبور موفقیت‌آمیز از چالش دیرینه فاضلاب پل فسا با هم‌افزایی نهاد‌های استانی و شهری، نه‌تنها تصویری پاکیزه و دل‌نشین از دروازه شرقی شیراز به نمایش می‌گذارد، بلکه با ارتقای شاخص‌های بهداشتی و محیط‌زیستی، چشم‌اندازی روشن برای توسعه گردشگری و شتاب‌بخشی به احیای دریاچه مهارلو فراهم می‌سازد.

منبع: شهرداری شیراز