باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه خواستار ارسال فوری تجهیزات اسکان و کمک‌های ضروری شد و گفت سیلاب‌ها باعث شده است ۳۵۰ هزار فلسطینی آواره شب را در فضای باز سپری کنند.

البرش با اشاره به وضعیت کودکان در اردوگاه‌های آوارگان پرسید: «آیا جهان منتظر است فرزندان ما از سرما یخ بزنند؟» او خواستار اقدام فوری برای حفاظت از کودکان شد.

وی همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها برای ورود چادر و مصالح بازسازی شد و گفت هزاران چادر در گذرگاه‌ها در انتظار ورود به غزه هستند، اما ارتش اسرائیل اجازه انتقال آنها به این منطقه را نمی‌دهد.

پیش‌تر، سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرده بود که بر اثر رانش زمین در منطقه دیرالبلح در مرکز غزه، یک زن و چهار کودک که در چادر‌های محل اسکان آوارگان پناه گرفته بودند، جان باختند و شماری دیگر زخمی شدند. عملیات جست‌و‌جو برای یافتن مفقودشدگان همچنان ادامه داشت.

بارندگی شدید و وزش باد‌های تند از شامگاه جمعه غزه را درنوردیده است. دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه اعلام کرد در ۱۲ ساعت نخست این طوفان، آب به ۷۰ هزار چادر نفوذ کرده و ده‌ها دیوار که پیش‌تر در حملات اسرائیل آسیب دیده بودند، فروریخته‌اند.

سازمان دفاع مدنی نیز روز شنبه گزارش داد که اردوگاه‌های آوارگان زیر آب رفته‌اند و ارتفاع آب در برخی مناطق به یک‌ونیم متر رسیده است.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، خانه‌ها و زیرساخت‌های گسترده‌ای را ویران کرد و صد‌ها هزار فلسطینی را ناچار به زندگی در سرپناه‌های موقت کرد.

محدودیت‌های اسرائیل برای ورود مصالح ساختمانی، تجهیزات اسکان و ابزار‌های بازسازی با وجود برقراری آتش‌بس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، همچنان ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی