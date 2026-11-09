با کاهش دما در گیلان در هجدهمین روز آبان، بارش برف پاییزی ارتفاعات این استان را سفیدپوش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان اعلام کرد: بارش برف در هجدهمین روز آبان ۱۴۰۵ برخی از مناطق کوهستانی استان گیلان را سفیدپوش کرده است. در محور اسالم به خلخال ۵۰ سانتیمتر، پونل به خلخال محدوده زندانه ۶۰ سانتیمتر، سیاهکل به دیلمان ۳۵ سانتیمتر و ارتفاعات این منطقه ۵۰ سانتیمتر، در ارتفاعات رودسر لات محله ۲۰ سانتیمتر، شوئیل ۲۰ سانتیمتر، زیاز ۵ سانتیمتر، در رودبار، حشمت آباد ۱۵ سانتیمتر، کلیشم ۱۵ سانتیمتر و در محور بهارستان - آقچای ۲۵ سانتیمتر برف بر زمین نشسته است.

در محور فومن به ماسوله ۵ سانتیمتر و ارتفاعات املش در محدوده خصیل دشت ۳۰ سانتیمتر، ملکوت ۵ سانتیمتر و امامزاده اسحاق و امامزاده ابراهیم در ارتفاعات شفت ۵ سانتیمتر برف باریده است.

اجرای عملیات برف‌روبی محور پونل به خلخال با تلاش راهداران شهرستان رضوانشهر در استان گیلان