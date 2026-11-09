پیکرهای مطهر سه شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه، امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه وارد استان کردستان شد تا فضای این استان عطرآگین به عطر شهید و شهادت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام با استقبال مردم و مسئولان وارد سنندج شد و قرار است تا روز جمعه، محافل انس با شهدا و آیین‌های استقبال و وداع با پیکرهای مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان برگزار شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر یکی از این شهدا روز جمعه در اردوگاه استانی شهید سلیمان‌خاطر سنندج به خاک سپرده می‌شود و پیکرهای دو شهید دیگر پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهند شد.

با خاکسپاری این شهید گمنام، شمار یادمان‌های شهدای گمنام در استان کردستان به ۳۷ یادمان و تعداد شهدای گمنام مدفون در این استان به ۶۷ شهید خواهد رسید.

حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در ایام فاطمیه، فرصتی برای تجدید پیمان مردم با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

برچسب ها: کردستان ، شهدای گمنام ، تشیع شهید گمنام
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