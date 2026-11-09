باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی اظهار کرد: قطعی برق این روستاها در سه منطقه استان شامل کهنه جلگه در بخش مانه، سوخسو هاشم و گریوان گزارش شده بود که با تلاش نیروهای امدادی مشکل برق همه این روستاها برطرف شد.

وی افزود: از این تعداد ۳۶ روستا در منطقه کهنه جلگه، ۱۸ روستا در سوخسو هاشم و ۱۸ روستا در منطقه گریوان قرار داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان گفت: ۴۰۰ تیم عملیاتی از دستگاه های خدمات رسان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش هستند.

گودرزی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات دستگاه های امدادی و خدمات رسان برای استفاده در حوادث احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند.

وی با اشاره به بارش های ثبت شده در استان اظهار کرد: شبانه روز گذشته بیشترین میزان بارندگی با ۲۹.۶ میلیمتر در ایستگاه کلاته ابریشم ثبت شده است.

به گفته گودرزی، میانگین بارندگی در شهرستان راز و جرگلان ۱۵.۷ میلیمتر و در شهرستان سملقان ۱۴.۸ میلیمتر گزارش شده است.

پیش بینی تداوم ناپایداری جوی

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی نیز گفت: جو ناپایدار تا صبح فردا در استان ادامه دارد و در برخی ساعت ها وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش باران و در نقاطی رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.

نوربخش داداشی اظهار کرد: اوج بارش ها در ساعات بعدازظهر و بیشتر در شهرستان راز و جرگلان، شمال بجنورد و شمال مانه و سملقان خواهد بود و در ارتفاعات نیز مه گرفتگی دور از انتظار نیست همچنین صبح فردا در ارتفاعات به ویژه مناطق شمال شرق استان احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.

وی افزود: از فردا پیش از ظهر با خروج سامانه بارشی، جو استان به تدریج پایدار و آسمان صاف تر می شود، اما کاهش نسبی دما به ویژه در مناطق شرقی و ارتفاعات رخ خواهد داد.

داداشی تصریح کرد: روز چهارشنبه آسمان بیشتر مناطق استان قسمتی ابری پیش بینی شده و روز پنجشنبه نیز با عبور امواج کم ارتفاع، در ساعات بعدازظهر نوار جنوبی استان شاهد بارش های پراکنده باران و افزایش سرعت باد خواهد بود.