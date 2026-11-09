باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالغفور غراوی اظهار کرد: چهار واگن قطار باری تهران ـ اینچه‌برون بامداد امروز (دوشنبه) در محدوده حدفاصل شهرستان‌های بندرگز و بندرترکمن، حوالی روستای قره‌سو، از ریل خارج شد.

پس از وقوع حادثه به همراه مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ و فرماندار شهرستان بندرترکمن در محل حادثه حضور یافته و ضمن بررسی ابعاد حادثه، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت عملیات و بازگشایی محور ریلی را انجام داده شده است.



وی ادامه داد : با تلاش نیروهای عملیاتی و عوامل راه‌آهن، سه واگن با موفقیت به ریل بازگردانده شده و عملیات بازگرداندن واگن چهارم نیز در حال انجام است.



غراوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد مسافران تصریح کرد: به دنبال انسداد ایجادشده در مسیر ریلی منتهی به گرگان، مسافران قطار تهران ـ گرگان در ایستگاه بندرگز پیاده شده و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، از طریق اتوبوس به شهرهای گرگان و بندرترکمن منتقل شدند تا سفر آنان بدون وقفه به مقصد ادامه یابد.



وی خاطرنشان کرد: عملیات فنی و اجرایی برای رفع انسداد و بازگشایی محور ریلی با سرعت در حال پیگیری است و پس از تکمیل اقدامات لازم، تردد قطارها در این مسیر از سر گرفته خواهد شد.