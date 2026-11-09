رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد گفت: ۱۳ مصدوم این حادثه از بیمارستان‌های شهید محمدی، صاحب‌الزمان (عج)، سیدالشهدا (ع) و خلیج فارس بندرعباس به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد گفت: ۱۳ مصدوم این حادثه از بیمارستان‌های شهید محمدی، صاحب‌الزمان (عج)، سیدالشهدا (ع) و خلیج فارس بندرعباس به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شدند.

جواد سهیلی افزود: مصدومان در راستای تسریع در روند درمان مصدومان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی در استان یزد، با اتوبوس آمبولانس به این استان منتقل شدند.

وی با اشاره به هماهنگی مجموعه‌ های اورژانس ۲ استان در اجرای این عملیات، از همکاری و همراهی اورژانس استان هرمزگان در روند جابه‌جایی و انتقال مصدومان قدردانی کرد و این همکاری را گامی مؤثر در تسهیل ارائه خدمات درمانی به مصدومان دانست.

وی اضافه کرد: در این زمینه اتوبوس آمبولانس اورژانس استان یزد به همراه چهار نفر از کارشناسان فوریت‌ های پزشکی به بندرعباس اعزام شده بودند.

اتوبوس بندرعباس به یزد شامگاه ۱۵ آبانماه ساعت ۲۰:۵۱ دقیقه، در محور حاجی آباد این شهرستان واژگون شد و ۳۶ نفر مصدوم شدند.

برچسب ها: اورژانس ، حادثه رانندگی
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