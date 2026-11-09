باشگاه خبرنگاران جوان - این زوج جوان با حضور در ستاد دیه استان تهران و بررسی خلاصه پرونده زندانیان جرایم غیرعمد، تصمیم گرفتند بدهی مردی را پرداخت کنند که به دلیل مشکلات کسب‌وکار راهی زندان شده بود.

زن جوان که تمایلی به افشای هویتش نداشت، درباره این تصمیم گفت: «به مناسبت اولین سالگرد ازدواجمان، همسرم قصد داشت برایم کادو بخرد، اما از او خواستم به جای این کار، یک زندانی را آزاد کنیم.»

این پیشنهاد به هدیه‌ای متفاوت برای نخستین سالگرد زندگی مشترکشان تبدیل شد؛ هدیه‌ای که نه برای یکی از آن دو، بلکه برای مردی نیازمند و خانواده‌اش بود. این زوج با پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان بدهی او، زمینه آزادی‌اش را فراهم کردند.

عباس کشانی، رئیس ستاد دیه استان تهران، با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه گفت: مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، فرصتی برای بازگشت افراد گرفتار در مشکلات مالی به کانون خانواده فراهم می‌کند. این زوج جوان با تبدیل هدیه سالگرد ازدواجشان به فرصتی برای آزادی یک زندانی، نمونه‌ای از این همراهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.