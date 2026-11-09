باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی تفاهم‌نامه تقویت زنجیره ارزش فولاد سنگان و توسعه منطقه‌ای خواف ـ سنگان با حضور «طهمورث لاهوتی اشکوری» معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

راهکارهای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه و پیاده‌سازی مدل زنجیره ارزش در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیگیری‌های لازم انجام شد.

همچنین با تشکیل کارگروه مشترک همکاری با حضور نمایندگان طرفین، متشکل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، فولاد سنگان خراسان و نماینده مردم شریف خواف و رشتخوار، این تفاهم‌نامه وارد فاز اجرایی خود شد.

این کارگروه وظیفه تدوین برنامه عملیاتی سالانه، تعیین اولویت پروژه‌ها، پایش پیشرفت، رفع موانع اجرایی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مدیریت ارشد طرفین را بر عهده خواهد داشت و جلسات آن حداقل ماهی یک‌بار برگزار می‌شود.

تفاهم‌نامه همکاری در زمینه تقویت زنجیره ارزش فولاد سنگان و توسعه منطقه‌ای خواف ـ سنگان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و مدیریتی فولاد سنگان، تقویت نقش ناحیه صنعتی مجاور این شرکت به‌عنوان پشتیبان زنجیره فولاد سنگان، توسعه استقرار واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی مرتبط و کمک به توسعه متوازن منطقه خواف ـ سنگان به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، امکان‌سنجی و اجرای طرح توسعه «ناحیه صنعتی خرگرد» با رویکرد توسعه زنجیره ارزش صنعت فولاد و صنایع وابسته از جمله خدمات فنی، تعمیراتی، لجستیک، بسته‌بندی و بازیافت، از محورهای همکاری طرفین خواهد بود.

همچنین تسهیل استقرار و توسعه واحدهای کوچک و متوسط مورد نیاز زنجیره تأمین فولاد سنگان، همکاری در تدوین نقشه راه توسعه منطقه‌ای خواف با محوریت فولاد سنگان، ارتقای زیرساخت‌های ناحیه صنعتی شامل راه دسترسی، برق، آب، گاز، ارتباطات و ایمنی و اجرای برنامه‌های آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارت نیروی کار محلی، از دیگر محورهای این همکاری است

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) مطالعات امکان‌سنجی و ضرورت توسعه ناحیه صنعتی مجاور فولاد سنگان را انجام داده و در چارچوب ضوابط و مقررات، برای استقرار و توسعه واحدهای کوچک و متوسط، خدمات و حمایت‌های زیرساختی لازم را فراهم خواهد نمود