آیین وداع با شهدای گمنام در معراج شهدا برگزار شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - مراسم معنوی وداع با شهدای گمنام دفاع مقدس، شامگاه گذشته با حضور اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و خانواده‌های معظم شهدا در معراج شهدای شیراز برگزار شد و حاضران با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، با آرمان‌های والای این شهیدان سرافراز تجدید میثاق کردند.

در این آیین معنوی که در فضایی آکنده از حزن و اندوه ایام فاطمیه برگزار شد، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام مورد استقبال پرشور شهروندان شیرازی، به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم در حالی که چشمانشان بارانی بود، با ذکر توسل به ساحت مقدس حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دوران دفاع مقدس، بار دیگر بر ادامه راه شهداء و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. این مراسم با مدیحه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع) و زیارت پیکر مطهر شهدا ادامه یافت.