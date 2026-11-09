چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالا‌های آمریکایی و هزینه‌های ویژه بندری کشتی‌های مرتبط با آمریکا را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد چین روز دوشنبه تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر واردات از آمریکا و همچنین تعلیق هزینه‌های ویژه بندری برای کشتی‌های مرتبط با این کشور را تمدید کرد.

بر اساس اعلام شورای دولتی چین، تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی از ساعت ۱۳:۰۱ روز سه‌شنبه به وقت محلی به مدت دو ماه دیگر ادامه خواهد یافت؛ با این حال، تعرفه ۱۰ درصدی بر کالا‌های آمریکایی همچنان برقرار می‌ماند.

وزارت حمل‌ونقل چین نیز اعلام کرد تعلیق هزینه‌های ویژه بندری برای کشتی‌های مرتبط با آمریکا تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید شده است. این وزارتخانه همچنین از ادامه تعلیق تحقیقات درباره امنیت زنجیره تأمین در بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی خبر داد.

این تصمیم در راستای اجرای نتایج و تفاهم‌های حاصل‌شده در دیدار سران چین و آمریکا در واشنگتن اتخاذ شده است.

پس از نشست سران دو کشور در ماه سپتامبر در واشنگتن، طرفین بسته‌ای به ارزش ۶۰ میلیارد دلار برای کاهش متقابل تعرفه‌ها پیشنهاد کردند که شامل واردات حدود ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین در سال ۲۰۲۴ نیز می‌شود؛ با این حال، این طرح هنوز نهایی نشده است.

کمیته تعرفه‌های گمرکی چین اعلام کرد پکن اقدامات بعدی آمریکا را از نزدیک دنبال خواهد کرد و متناسب با تحولات، درباره تغییر تدابیر متقابل تعرفه‌ای تصمیم می‌گیرد.

این کمیته همچنین به اظهارات مکرر آمریکا درباره جایگزینی تعرفه‌های اعمال‌شده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی با تعرفه‌های بخش ۳۰۱ اشاره کرد؛ تعرفه‌هایی که پس از احکام قضایی، اعتبار آنها زیر سؤال رفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تعرفه ، چین و آمریکا
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