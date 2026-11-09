باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، در پی بارش‌های شدید ناشی از نزولات آسمانی در منطقه امامزاده داوود تهران، امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ ، جاده امامزاده داوود در محدوده سولقان دچار نشست و تخریب شده و تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر عوامل راهداری برای انجام اقدامات لازم و بازگشایی مسیر در محل حضور دارند و عملیات ترمیم و ایمن‌سازی جاده در حال انجام است.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ از شهروندان خواست تا زمان بازگشایی جاده امامزاده داوود، برای تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال به سمت جاده سنگان استفاده کنند.

به شهروندان توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مسیر مسدودشده خودداری کنند.