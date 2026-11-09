سردار حسن‌زاده گفت: مراسم تشییع پیکر شهدا در روز شهادت حضرت زهرا(س) از ساعت ۸ صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۱:۳۰ و پیش از اذان ظهر به پایان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول­ الله (ص) تهران بزرگ در نشست خبری مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس گفت: ملت ما دو دفاع مقدس دیگر را پشت سر گذاشته است؛ جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، و به فضل الهی بزرگ‌ترین پیروزی‌ها را برای اسلام، جبهه مقاومت و ایران اسلامی رقم زده است.

وی افزود: ملت ما با الگوگیری از فرهنگ دفاع مقدس هشت‌ساله و مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) و مکتب امام شهید، ایستادگی و پایداری خود را به اثبات رسانده و به جهانیان ثابت کرده است که تنها راه پیروزی در مقابل جبهه کفر و استکبار، مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با مراسم تشییع شهدا گفت: همه‌ساله در این ایام که بوی فاطمی به مشام می‌رسد، بوی حضور شهدای گمنام نیز به مشام می‌رسد و مردم قدرشناسانه به استقبال شهدا می‌روند. امسال در حالی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم که امام عزیزمان نیز به شهدا پیوست و حضور پرشکوه مردم، تأکیدی بر ادامه راه و مکتب شهیدان است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: امسال ۳۵۰ پیکر پاک شهید گمنام برای وداع، تشییع و تدفین برنامه‌ریزی شده است که از این تعداد، ۲۴۰ شهید مربوط به سایر استان‌هاست و از ۱۲ آبان‌ماه به مرور در حال انتقال به استان‌ها هستند. ۱۱۰ شهید گمنام نیز در تهران بزرگ مراسم وداع و تشییع خواهند داشت.

وی ادامه داد: مراسم وداع با شهدا امسال به دلیل حضور مردم در میادین و اجتماعات، در شب شهادت حضرت زهرا (س) در ۱۱۰ میدان تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود. همزمان با بیست‌وپنجمین و ششمین اجتماع عزتمندانه ملت ایران، شاهد وداع با شهدای گمنام در مراکز استان‌ها و تهران خواهیم بود.

سردار حسن‌زاده اعلام کرد: روز شهادت حضرت زهرا (س)، طبق روال سال‌های گذشته، مراسم تشییع از ساعت ۸ صبح در سراسر کشور برگزار می‌شود. در تهران، پیکر‌های مطهر شهدا از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران با قرائت قرآن و برنامه رسمی، توسط مردم بدرقه و تا معراج شهدا تشییع می‌شوند.

وی با اشاره به تقارن این روز با نماز جمعه اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده است که مراسم تشییع تا قبل از اذان ظهر و حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ به پایان برسد. از مردم تقاضا دارم همانند سال‌های گذشته از ساعت‌ها قبل حضور پیدا کنند تا کاروان شهدا زودتر راهی شود و همه توفیق حضور در نماز جمعه را که به یاد شهدای گمنام و حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود، داشته باشند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، مدیریت شهری، مترو و اتوبوسرانی، خدمات درمانی و رفاهی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، نیروی انتظامی و تمام رده‌های امدادی و نهاد‌های دولتی و غیردولتی تقدیر و تشکر کرد.

سردار حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از پیکر‌ها در مکان‌های از پیش تهیه‌شده تدفین خواهند شد و پس از روز جمعه، مراسم تشییع محلی، منطقه‌ای و شهرستانی در سراسر کشور برگزار می‌شود. وی با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: ملت ما در صحنه‌های سخت آزموده شده و با تکیه بر فرهنگ شهدا و مکتب سیدالشهدا (ع) تصمیم درست می‌گیرد و دشمنان را ناکام می‌گذارد؛ چنان‌که در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز، اراده ملت ایران پیروز شد و امروز ابتکار عمل در دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح ما در آمادگی ۱۰۰ درصدی هستند و ملت نیز با تاب‌آوری در عرصه‌های نبرد اقتصادی، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است. قطعاً این ایستادگی، شکست نهایی را به دشمنان تحمیل خواهد کرد.

برچسب ها: تششیع پیکر مطهر شهید ، شهدای گمنام ، شهادت حضرت زهرا(س)
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