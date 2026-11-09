باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر پیشین قطر، خواستار ایجاد همکاری اقتصادی گسترده میان کشور‌های حوزه خلیج فارس، ایران، ترکیه، پاکستان و عراق، مشابه الگوی اتحادیه اروپا شد و تاکید کرد در صورت دستیابی کشور‌های منطقه به تفاهم برای حل اختلافات، باید به درگیری‌های منطقه‌ای پایان داده و محاصره ایران را لغو کرد.

ابن جاسم شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» ابراز امیدواری کرد تلاش‌های قطر برای حل‌وفصل درگیری‌های جاری در منطقه به نتیجه برسد. وی با تاکید بر اینکه همه طرف‌ها در جنگ بازنده هستند، گفت اشتراکات کشور‌های منطقه بسیار بیشتر از اختلافات آنهاست.

این مقام پیشین قطری طرحی برای تشکیل یک بلوک اقتصادی متشکل از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران، پاکستان، ترکیه و عراق پیشنهاد کرد که جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر را در بر می‌گیرد.

وی خواستار آزادی کامل سرمایه‌گذاری، تجارت، صادرات و تبادل تجربیات و منافع میان این کشور‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی، مشابه اتحادیه اروپا شد.

ابن جاسم افزود آغاز همکاری‌های اقتصادی می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای همه طرف‌ها به همراه داشته باشد و موجب تقویت ثبات و شکوفایی منطقه شود. او هشدار داد که جنگ‌ها به نتیجه مطلوبی منجر نخواهند شد و حتی طرف پیروز نیز در نهایت شکست‌خورده خواهد بود.

وی ادعا کرد: «هرگاه کشور‌های منطقه به تفاهم برسند، اختلافات خود را حل کنند و مداخلات خارجی در امورشان را کنار بگذارند، همه به اراده آنها احترام خواهند گذاشت و ما نیز برای لغو محاصره اعمال‌شده علیه ایران با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.»

این مقام قطری در ادامه تاکید کرد همکاری منطقه‌ای می‌تواند دستاورد‌ها و منافع مشترکی به همراه داشته باشد و خواستار پایان دادن به فضای خصومت شد. ابن جاسم در پایان گفت: «اجازه ندهید این خصومت ادامه پیدا کند.»

نخست‌وزیر پیشین قطر همچنین تاکید کرد کشور‌های منطقه و ملت‌های آنها به حکم جغرافیا و تاریخ همواره در کنار یکدیگر باقی خواهند ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند کشور خود را مانند یک چادر بردارد و به منطقه دیگری منتقل کند.

منبع: عربی ۲۱