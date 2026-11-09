نخست‌وزیر پیشین قطر با پیشنهاد تشکیل یک بلوک اقتصادی با مشارکت ایران، کشور‌های خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و عراق خواستار پایان خصومت‌های منطقه‌ای شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر پیشین قطر، خواستار ایجاد همکاری اقتصادی گسترده میان کشور‌های حوزه خلیج فارس، ایران، ترکیه، پاکستان و عراق، مشابه الگوی اتحادیه اروپا شد و تاکید کرد در صورت دستیابی کشور‌های منطقه به تفاهم برای حل اختلافات، باید به درگیری‌های منطقه‌ای پایان داده و محاصره ایران را لغو کرد.

ابن جاسم شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» ابراز امیدواری کرد تلاش‌های قطر برای حل‌وفصل درگیری‌های جاری در منطقه به نتیجه برسد. وی با تاکید بر اینکه همه طرف‌ها در جنگ بازنده هستند، گفت اشتراکات کشور‌های منطقه بسیار بیشتر از اختلافات آنهاست.

این مقام پیشین قطری طرحی برای تشکیل یک بلوک اقتصادی متشکل از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران، پاکستان، ترکیه و عراق پیشنهاد کرد که جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر را در بر می‌گیرد.

وی خواستار آزادی کامل سرمایه‌گذاری، تجارت، صادرات و تبادل تجربیات و منافع میان این کشور‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی، مشابه اتحادیه اروپا شد.

ابن جاسم افزود آغاز همکاری‌های اقتصادی می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای همه طرف‌ها به همراه داشته باشد و موجب تقویت ثبات و شکوفایی منطقه شود. او هشدار داد که جنگ‌ها به نتیجه مطلوبی منجر نخواهند شد و حتی طرف پیروز نیز در نهایت شکست‌خورده خواهد بود.

وی ادعا کرد: «هرگاه کشور‌های منطقه به تفاهم برسند، اختلافات خود را حل کنند و مداخلات خارجی در امورشان را کنار بگذارند، همه به اراده آنها احترام خواهند گذاشت و ما نیز برای لغو محاصره اعمال‌شده علیه ایران با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.»

این مقام قطری در ادامه تاکید کرد همکاری منطقه‌ای می‌تواند دستاورد‌ها و منافع مشترکی به همراه داشته باشد و خواستار پایان دادن به فضای خصومت شد. ابن جاسم در پایان گفت: «اجازه ندهید این خصومت ادامه پیدا کند.»

نخست‌وزیر پیشین قطر همچنین تاکید کرد کشور‌های منطقه و ملت‌های آنها به حکم جغرافیا و تاریخ همواره در کنار یکدیگر باقی خواهند ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند کشور خود را مانند یک چادر بردارد و به منطقه دیگری منتقل کند.

منبع: عربی ۲۱

برچسب ها: جنگ منطقه ای ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای نظامی آمریکا در منطقه
پاکستان از آغاز رایزنی‌های جدید با ایران درباره توافق مکه خبر داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
آخرین اخبار
آتش‌سوزی مرگبار در یک ساختمان ۴۰ طبقه در چین با ۱۴ کشته
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
مسکو: کی‌یف و حامیان اروپایی آن برای ادامه جنگ آماده می‌شوند
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
کشف اجساد ۱۲ مهاجر در آب‌های اطراف جزیره کرت یونان
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
چین از احتمال دیدار سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین خبر داد
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
پاکستان مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در کمک‌رسانی به غزه را محکوم کرد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
ترامپ: اوکراین پس از جنگ شکل متفاوتی خواهد داشت
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
استقبال مرتس از دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت