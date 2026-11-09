بارگزاری اطلاعات ۵۴۰ روستای چهارمحال و بختیاری در سامانه ساختار

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - رسول شهبازی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برهمین اساس اطلاعات ۵۷ روستای دیگر نیز در مرحله ارسال و ثبت قرار دارد که با تکمیل این فرایند، دامنه پوشش اطلاعاتی سامانه در سطح روستا‌های استان گسترش می‌یابد.

وی افزود: دسترسی سریع، آسان و شفاف به اطلاعات اراضی و طرح‌های هادی روستایی از نیاز‌های مهم مردم در حوزه ساخت‌وساز، خرید و فروش زمین و برنامه‌ریزی برای توسعه روستاهاست که سامانه خدمات تخصصی اراضی روستا (ساختار) با همین رویکرد راه‌اندازی شده است.