مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری از بارگذاری اطلاعات ۵۴۰ روستای استان در سامانه ساختار خبر داد و گفت: این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات اراضی روستایی، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات طرح‌های هادی و هوشمندسازی خدمات راه‌اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - رسول شهبازی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برهمین اساس اطلاعات ۵۷ روستای دیگر نیز در مرحله ارسال و ثبت قرار دارد که با تکمیل این فرایند، دامنه پوشش اطلاعاتی سامانه در سطح روستا‌های استان گسترش می‌یابد.

وی افزود: دسترسی سریع، آسان و شفاف به اطلاعات اراضی و طرح‌های هادی روستایی از نیاز‌های مهم مردم در حوزه ساخت‌وساز، خرید و فروش زمین و برنامه‌ریزی برای توسعه روستاهاست که سامانه خدمات تخصصی اراضی روستا (ساختار) با همین رویکرد راه‌اندازی شده است.

برچسب ها: ثبت اطلاعات ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در جدول گذاری سایت نهضت ملی مسکن قند حبه فارسان
بهره‌برداری از واحد‌های مسکن ملی بروجن تا پایان سال
مطالبات دیرینه مردم بیرگان در آستانه تحقق
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نجات بیش از ۶۰۰ جنین از خطر سقط عمدی
شبکه‌های تلفن و اینترنت بروجن ۱۹ آبان‌ماه به‌روزرسانی می‌شوند
بارگزاری اطلاعات ۵۴۰ روستای چهارمحال و بختیاری در سامانه ساختار
آبان برفی در کوهرنگ + فیلم
واگذاری ۱۲ قطعه زمین به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان برای مسکن ملی
عملیات ریزش‌برداری در ۱۷۹ نقطه از محور‌های مواصلاتی چهارمحال و بختیاری
آخرین اخبار
آبان برفی در کوهرنگ + فیلم
عملیات ریزش‌برداری در ۱۷۹ نقطه از محور‌های مواصلاتی چهارمحال و بختیاری
واگذاری ۱۲ قطعه زمین به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان برای مسکن ملی
شبکه‌های تلفن و اینترنت بروجن ۱۹ آبان‌ماه به‌روزرسانی می‌شوند
نجات بیش از ۶۰۰ جنین از خطر سقط عمدی
بارگزاری اطلاعات ۵۴۰ روستای چهارمحال و بختیاری در سامانه ساختار