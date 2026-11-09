باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: هم به علت بارش برف و باران، جاده‌های مواصلاتی استان لغزنده است؛ رانندگان مراقب باشند.

او افزود: هم اکنون در جاده چالوس؛ حدفاصل ولی آباد تا محدوده پل زنگوله، بارش خفیف برف را داریم و در سایر محور‌های شمالی بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات را شاهد هستیم.

عبادی با اشاره به پیش بینی هواشناسی، گفت: در ساعات آینده شاهد بارش باران شدید به ویژه در محور‌های مرکزی و شرقی استان خواهیم بود.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: ۸۰ واحد گشت پلیس راه استان و همچنین تیم‌های راهداری در جاده‌های استان مستقر هستند و به مردم و مسافران خدمات رسانی می‌کنند.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت جاده ها؛ از مردم و مسافران خواست از سفر‌های غیرضرور خودداری کنند و در زمان تردد در جاده ها، حتما" به توصیه‌های نیرو‌های پلیس راه و راهداری توجه داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران