چرا نباید بازی را از برنامه روزانه کودکان حذف کرد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس یک نظریه روان‌شناختی، کودکان پنج نیاز اساسی شامل دلبستگی و ارتباط، استقلال و خودمختاری، ابرازگری، داشتن حد و مرز و قانون‌پذیری و در نهایت بازی و تفریح دارند. بازی صرفاً وسیله‌ای برای سرگرم شدن نیست، بلکه یکی از نیازهای ضروری دوران کودکی است که والدین باید به آن توجه کنند.

محروم کردن کودکان از بازی و به تعویق انداختن تفریح به بهانه درس خواندن، می‌تواند در بزرگسالی زمینه‌ساز کمال‌گرایی شود. افرادی که در کودکی فرصت کافی برای بازی و تجربه شادی نداشته‌اند، ممکن است در مواجهه با سختی‌ها و اتفاقات زندگی آسیب‌پذیرتر باشند و آرامش روانی خود را زودتر از دست بدهند.