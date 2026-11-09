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چرا نباید بازی را از برنامه روزانه کودکان حذف کرد؟ + فیلم

بازی و تفریح از نیاز‌های اساسی کودکان است که نادیده گرفتن آن می‌تواند زمینه‌ساز کمال‌گرایی و دشواری در مواجهه با چالش‌های زندگی در بزرگسالی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس یک نظریه روان‌شناختی، کودکان پنج نیاز اساسی شامل دلبستگی و ارتباط، استقلال و خودمختاری، ابرازگری، داشتن حد و مرز و قانون‌پذیری و در نهایت بازی و تفریح دارند. بازی صرفاً وسیله‌ای برای سرگرم شدن نیست، بلکه یکی از نیازهای ضروری دوران کودکی است که والدین باید به آن توجه کنند.

محروم کردن کودکان از بازی و به تعویق انداختن تفریح به بهانه درس خواندن، می‌تواند در بزرگسالی زمینه‌ساز کمال‌گرایی شود. افرادی که در کودکی فرصت کافی برای بازی و تجربه شادی نداشته‌اند، ممکن است در مواجهه با سختی‌ها و اتفاقات زندگی آسیب‌پذیرتر باشند و آرامش روانی خود را زودتر از دست بدهند.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
کودکان نباید کوچکترین نگرانی داشته باشن و الا مغزشون معیوب میشه
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