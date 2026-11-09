رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار با کسب یک مدال نقره و یک برنز برای نمایندگان ایران پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه در شهر داکار، کشور سنگال برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمان موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شدند. شایان ذکر است که این مسابقات در چهار وزن برگزار شد.

در پایان این مسابقات امیرعلی دومیرکلایی در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال نقره و رضا جلیلیان در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی دومیرکلایی در نخستین مبارزه خود برابر دیوید باریرا کونده از پرتغال قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد. وی در دور بعد باید به مصاف فام وان دونگ از ویتنام می‌رفت که به دلیل عدم حضور حریف در میدان، پیروز اعلام شد. دومیرکلایی در سومین مسابقه خود به مصاف آدم ابوفاره از اردن رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف داویت مدزواشویلی از گرجستان رفت و با برتری ۳ بر صفر، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد. دومیرکلایی در دیدار پایانی در مصاف با ویلفردو گابریل رودریگز گونزالس از ونزوئلا با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، کیارش ترابی در نخستین مبارزه خود برابر آنوج از هند قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد. وی در دومین رقابت به مصاف ابراهیم سار از سنگال رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. ترابی در سومین مسابقه خود مقابل محمداحمد حافظ از مصر ۳ بر صفر پیروز و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف لوکا از گرجستان رفت و نتیجه را ۳ بر صفر واگذار کرد تا راهی دیدار رده‌بندی شود. وی در مبارزه رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف میکیتا کوزمنکو رفت و پس از شکستی ۴ بر دو، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، رضا جلیلیان در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان شد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر یک نماینده پورتوریکو را شکست داد. جلیلیان در سومین دیدار برابر فرانچسکو موفا از ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر و با ضربه فنی حریف خود را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب ماگت دیوپ از سنگال شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی بار دیگر به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و این بار با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و صاحب گردن‌آویز برنز شد.

در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیرصالح جاویدانی در نخستین مبارزه خود برابر تیمور مالیشفسکی از اوکراین قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد. وی در دومین رقابت با نتیجه ۳ بر صفر علی سادمی از الجزایر را شکست داد. جاویدانی در سومین مبارزه خود از مرحله گروهی به مصاف نورالدین مصطفی‌اف از گرجستان رفت و با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب حریف گرجستانی شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نماینده کشورمان از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی بازماند و در جایگاه پنجم رده‌بندی قرار گرفت.

رده‌بندی انفرادی:

۶۰ کیلوگرم: ۱- ویلفردو گابریل رودریگز گونزالس (ونزوئلا) ۲- امیرعلی دومیرکلایی (ایران) ۳- داویت مدزواشویلی (گرجستان)
۷۰ کیلوگرم: ۱- تونار آمیل قلی‌اف (جمهوری آذربایجان) ۲- لوکا ماخارادزه (گرجستان) ۳- میکیتا کوزمنکو (اوکراین) ۴- کیارش ترابی (ایران)
۸۰ کیلوگرم: ۱- ماگت دیوپ (سنگال) ۲- نهاد سلیمان‌لی (جمهوری آذربایجان) ۳- رضا جلیلیان (ایران)
۹۰ کیلوگرم: ۱- الگون کریملی (جمهوری آذربایجان) ۲- نورادین مصطفایف (گرجستان) ۳- ابله دیوف (سنگال) ۴- آلن اسمیت د سوزا بسرا (برزیل) ۵- امیرصالح جاویدانی‌یگانه (ایران)

برچسب ها: کشتی ساحلی ، مسابقات کشتی
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