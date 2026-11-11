دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به سرانه مصرف، جوجه ریزی ماهانه ۱۱۰ میلیون قطعه مکفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنعت مرغداری اظهار کرد: برای تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۱.۸ تا ۱.۹ کیلوگرم خوراک مصرف می‌شود که با توجه به قیمت فعلی نهاده‌ها، هزینه خوراک به‌تنهایی برای تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۸۰ هزار تومان فراتر می‌رود.

وی افزود: با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های تولید و حدود ۱۰ درصد تلفات، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت مرغ به بیش از ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد.

طلاکش با اشاره به کاهش مصرف گوشت مرغ در میان خانوارها بیان کرد: میزان مصرف مردم در مجموع کاهش یافته و در ماه گذشته نیز میزان تولید حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون قطعه کمتر از ماه‌های قبل بوده است. به همین دلیل، آثار این کاهش تولید در ادامه در بازار نمایان خواهد شد.

دبیر فدراسیون طیور ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ را نمی‌توان غیرمنطقی دانست؛ چراکه هزینه‌های تولید و شرایط حاکم بر صنعت مرغداری باید در تحلیل قیمت بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ گفت: شرایط سیاسی منطقه و افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، صادرات این محصول را با دشواری مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که طی سه ماه گذشته برنامه صادراتی محقق نشده و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن صادرات پیش‌بینی‌شده انجام نشده است.

طلاکش با ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بازار مرغ تصریح کرد: با توجه به سرانه مصرف و شرایط بازار، جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۰ میلیون قطعه پاسخگوی نیاز کشور است و نباید از این میزان فراتر برود. همچنین اصلاح سازوکار کالابرگ برای حمایت از مصرف‌کنندگان باید در دستور کار قرار گیرد.

دبیر فدراسیون طیور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و مشکلات مرغداران اشاره کرد و گفت: دولت در این حوزه کمک مؤثری به تولیدکنندگان نکرده و قیمت نهاده‌ها نیز روزبه‌روز یا هر چند روز یک‌بار با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تداوم افزایش قیمت نهاده‌ها در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، فشار زیادی بر مرغداران وارد کرده و ادامه فعالیت در این شرایط را برای آنها دشوار کرده است.