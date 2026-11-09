باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدصالح شیخ‌زاهدی، دادستان عمومی و انقلاب بافت، با هشدار نسبت به افزایش قطع درختان و خروج روزانه کامیون‌های حامل چوب از این شهرستان، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با قاچاقچیان چوب و متجاوزان به منابع طبیعی خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه تخریب درختان و تاراج سرمایه‌های طبیعی منطقه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان، منافع شخصی خود را بر حقوق عمومی و آینده محیط زیست ترجیح دهند.

شیخ‌زاهدی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با چوب تصریح کرد: تمامی افرادی که در زمینه قطع، حمل، خرید و فروش چوب فعالیت می‌کنند، باید مجوز‌های معتبر و مستند قانونی ارائه کنند و هرگونه فعالیت فاقد مجوز یا مغایر با ضوابط، با پیگیری قضایی و برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

رد کامیون‌های چوب‌بر تا کارگاه‌ها و محل‌های دپو

دادستان بافت با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در صیانت از منابع طبیعی افزود: منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی موظف‌اند نظارت‌های خود را تشدید کرده و مسیر‌های حمل چوب، محل‌های دپو و کارگاه‌های چوب‌بری را شناسایی کنند و گزارش‌های مستند را برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

وی باغات و عرصه‌های منابع طبیعی را امانتی برای نسل‌های آینده دانست و خاطرنشان کرد: بساط قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان باید برچیده شود و با هر فرد یا مجموعه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب این سرمایه‌ها کند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

مردم؛ چشم‌های بیدار طبیعت

شیخ‌زاهدی در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی گفت: مردم هرگونه اطلاعات درباره قطع غیرمجاز درختان، فعالیت‌های مشکوک چوب‌بری و حمل غیرقانونی چوب را به مراجع مسئول، از جمله دفتر دادستانی، اطلاع دهند تا با همکاری عمومی از ادامه تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.

حفاظت از درختان و باغات بافت، تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست؛ سرمایه‌ای عمومی است که نابودی آن، آینده محیط زیست و زندگی نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اکنون باید دید تشدید نظارت‌ها و هشدار قضایی تا چه اندازه می‌تواند به شناسایی مسیر‌های قاچاق و توقف خروج غیرقانونی چوب از این شهرستان منجر شود.