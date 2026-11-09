باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور الکساندر سریاکوف متخصص سرطان‌شناسی (انکولوژی)، خون‌شناسی (هماتولوژی) و پرتودرمانی مواد غذایی خاصی را شناسایی کرده است که می‌توانند موجب بروز سرطان کولورکتال شوند.

به گفته او، سرطان کولورکتال یک بیماری بدخیم است که در آن توموری بر روی غشای مخاطی هر بخشی از روده بزرگ (کولون، کولون سیگموئید یا رکتوم) تشکیل می‌شود. این نوع سرطان، شایع‌ترین مورد در میان تمام بدخیمی‌های دستگاه گوارش است و از نظر تعداد کل موارد ابتلا به سرطان در سراسر جهان، در رتبه سوم قرار دارد.

پروفسور الکساندر سریاکوف تأکید می‌کند که برخی عادات غذایی می‌توانند به عنوان عوامل خطر برای ابتلا به سرطان کولورکتال عمل کنند، به‌ویژه:

- مصرف گوشت قرمز (گوشت خوک، گاو و گوسفند). آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC)، مصرف گوشت قرمز را در دسته «احتمالاً سرطان‌زا برای انسان» (گروه ۲A) طبقه‌بندی کرده است. طبق اعلام این آژانس، مصرف روزانه ۱۰۰ گرم گوشت قرمز، خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را ۱۷ درصد افزایش می‌دهد.

- مصرف محصولات بی‌کیفیت یا فرآوری‌شده (مانند سوسیس، هات‌داگ، شیر‌هایی با ماندگاری طولانی، گوشت‌هایی که چندین بار منجمد و دوباره یخ‌زدایی شده‌اند، و گوشت‌های فرآوری‌شده با مواد شیمیایی). آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC)، گوشت‌های فرآوری‌شده را در گروه ۱ مواد سرطان‌زا قرار داده و خاطرنشان می‌کند که مصرف روزانه ۵۰ گرم از این محصولات، خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را ۱۸ درصد افزایش می‌دهد.

- همچنین، مصرف بیش‌ازحد گوشت‌های سرخ‌شده، دودی یا کبابی خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد، زیرا این غذا‌ها ممکن است حاوی مواد سرطان‌زا باشند.

- علاوه بر این، مصرف مواد غذایی حاوی مقادیر زیادی از انواع مواد نگهدارنده نیز خطر ابتلا به سرطان را بالا می‌برد.

- عدم تعادل میان پروتئین‌های حیوانی و گیاهی — به‌ویژه رژیم غذایی که بیش‌ازحد بر پایه پروتئین‌های حیوانی باشد — خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.

متخصصان سرطان تأکید می‌کنند که «مقدار مصرف» یک عامل کلیدی است؛ خوردن مقدار کمی گوشت کبابی در ماه، بعید است که آسیبی به همراه داشته باشد. اما مصرف گوشت در سه وعده روزانه به‌ویژه انواع موجود در فست‌فود‌ها خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال، توصیه می‌شود که مصرف غذا‌های سرشار از فیبر افزایش یابد. همچنین توصیه می‌شود به کیفیت محصولاتی که خریداری می‌کنید توجه داشته باشید؛ برچسب ترکیبات آنها را بخوانید و از مصرف گوشت‌های فرآوری‌شده پرهیز کنید یا آن را تا حد امکان به حداقل برسانید.

منبع: health.mail.ru