ورود یک فرد به حریم ریلی ایستگاه دروازه دولت در ساعت اوج تردد مسافران، با اقدام به‌موقع کارکنان مترو و توقف اضطراری قطار‌ها بدون وقوع حادثه پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، روز شنبه هفته جاری، حدود ساعت ۱۷:۲۶ و در ساعات اوج تردد مسافران، یک فرد از انتهای سکوی خط ۴ ایستگاه تقاطعی دروازه دولت، در مسیر حرکت قطار‌ها به سمت ایستگاه علامه جعفری، وارد حریم ریلی شد و در محدوده مسیر حرکت قطار‌ها شروع به حرکت کرد.

با توجه به تراکم بالای مسافران در این ایستگاه و شرایط حساس بهره‌برداری، مأمور مستقر در سکو بلافاصله پس از مشاهده این وضعیت، مطابق آموزش‌های تخصصی و دستورالعمل‌های ایمنی شرکت، نسبت به فعال‌سازی کلید توقف اضطراری سکو (Emergency Stop Button – ESB) اقدام کرد. فعال‌سازی این سامانه با ایجاد وضعیت اشغال در مدار راه مربوطه، مانع از ورود قطار‌ها به محدوده ایستگاه در مسیر موردنظر شد.

هم‌زمان، در خط مقابل و در مسیر حرکت قطار‌ها به سمت ایستگاه شهید کلاهدوز، بخشی از یک قطار وارد محدوده ایستگاه شده بود که با توجه و هوشیاری راهبر قطار و فعال شدن سامانه توقف اضطراری، قطار متوقف شد و از ادامه حرکت آن در شرایط مخاطره‌آمیز جلوگیری به عمل آمد.

پس از اطمینان از توقف قطار‌ها و ایمن شدن شرایط، یکی از نیرو‌های مستقر در ایستگاه، تحت نظارت و در چارچوب مسئولیت‌های محوله، با رعایت ملاحظات ایمنی وارد محوطه ریلی شد و با همکاری سایر عوامل حاضر در محل، فرد موردنظر را از حریم ریلی خارج کرد. در تمام این مدت، مأمور مستقر در سکو نیز ضمن مدیریت شرایط، مراقبت از مسافران و حفظ نظم ایستگاه را بر عهده داشت.

پس از انتقال فرد توسط مامور سکو به محدوده ایمن و اطمینان از تخلیه کامل حریم ریلی، کلید توقف اضطراری از مدار خارج شد و پس از بررسی شرایط و آزاد شدن مسیر، حرکت قطار‌ها به روال عادی بازگشت.

فرد مذکور که فاقد مدارک شناسایی و ناتوان از معرفی هویت خود بود، پس از خروج از حریم ریلی به عوامل پلیس مترو تحویل داده شد و در ساعت ۱۷:۵۰ توسط عوامل انتظامی به خارج از ایستگاه هدایت شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با قدردانی از هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و اقدام به‌موقع کارکنان ایستگاه و راهبر قطار اظهار داشت: «ایمنی مسافران و صیانت از جان انسان‌ها، خط قرمز شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه است. از نگاه این شرکت، حفظ جان و سلامت همه افراد، بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان، یک مسئولیت حرفه‌ای و انسانی است. در این حادثه نیز همکاران ما با رعایت دستورالعمل‌های عملیاتی و واکنش سریع، از تبدیل یک موقعیت پرخطر به حادثه جلوگیری کردند.»

برچسب ها: دروازه دولت تهران ، مترو
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