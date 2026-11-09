باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره حوادث جوی چهار روز اخیر، آمده است: ۲۱ استان آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان تحت تأثیر آب‌گرفتگی و سیلاب قرار گرفتند.

در این مدت، ۶۴ شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۶۶ منطقه عملیاتی به سه هزار و ۴۶ نفر خدمات‌رسانی کردند، برای ۱۸۷ نفر اسکان اضطراری فراهم شد و آب از ۱۲۶ واحد مسکونی تخلیه شد.

بر اساس این گزارش، در حوادث اخیر یک نفر در استان بوشهر و یک نفر در کهگیلویه و بویراحمد جان باختند و یک نفر نیز در همین استان مصدوم شد. همچنین یک شهروند در استان کرمان از مرگ نجات یافت.

نیروهای امدادی هلال‌احمر ۱۲۴ نفر را در استان‌های اصفهان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال و بختیاری از مناطق در معرض خطر سیلاب به مناطق امن منتقل کردند.

همچنین ۱۲۵ نفر که در ۶۰ دستگاه خودرو در مسیر سیلاب در استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری گرفتار شده بودند، با تلاش امدادگران نجات یافتند.

جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد عملیات امدادرسانی در مناطق تحت تأثیر حوادث جوی با مشارکت ۵۸۶ امدادگر همچنان ادامه دارد.

این جمعیت از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و حضور در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و هنگام عبور از جاده‌های آب‌گرفته، حتی در صورت کم‌عمق بودن جریان آب، از عبور با خودرو بپرهیزند.

بر اساس هشدار هلال‌احمر، جریان آب با عمق ۱۵ سانتی‌متر می‌تواند تعادل یک فرد بزرگسال را برهم بزند و آب با عمق ۳۰ سانتی‌متر و سرعت سه متر بر ثانیه قادر است خودروی سواری را جابه‌جا کند. همچنین جریان آب با عمق ۶۰ سانتی‌متر می‌تواند یک خودروی شاسی‌بلند را با خود ببرد.

هلال‌احمر همچنین از رانندگان خواست در شرایط بارندگی، برف و یخبندان فاصله ایمنی با خودروی جلویی را افزایش دهند و در صورت گرفتار شدن خودرو در جریان آب، بلافاصله آن را ترک کرده و به سمت مناطق مرتفع حرکت کنند.

شهروندان می‌توانند برای اعلام حوادث و درخواست کمک امدادی با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.