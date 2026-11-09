\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0635\u0628\u062d \u0628\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0631\u0646\u06af \u062a\u0635\u0641\u06cc\u0647\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0648\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062b\u0628\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n