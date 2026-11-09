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نخستین رنگ تصفیه‌کننده هوا در ایران با ثبت جهانی + فیلم

رنگ تصفیه کننده هوا با ترکیبات نانویی و مولکول آب، به‌دلیل خاصیت فتوکاتالیستی، آلودگی روی دیوار‌ها را تصفیه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ابراهیم پهلوانی در برنامه «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما از تولید نخستین رنگ تصفیه‌کننده هوا در ایران و ثبت جهانی آن خبر داد.

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