سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو زن متهم به سرقت طلا با توسل به ضرب‌وشتم یک شهروند در محدوده باغ‌فیض تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض و اعلام سرقت طلاهایش، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته وی، شاکی اعلام کرد دو زن به او حمله کرده و پس از ضرب‌وشتم، گوشواره و دستبند طلایش را سرقت کرده و از محل گریخته‌اند.

شناسایی و دستگیری متهمان

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخصات ظاهری متهمان را شناسایی کردند و پس از اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، هر دو زن را در عملیاتی دستگیر کردند.

افشار خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به کلانتری منتقل شدند و پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی، شناسایی سایر مالباختگان و بررسی جرائم احتمالی دیگر به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد.

برچسب ها: دستگیری دو سارق ، طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
چرا خانمها طلاهاشون رو در معرض دید میذارن!؟
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
این چیزا تو زنا خیلی خیلی نادره چون زنا احتیاجی به این کارا ندارن
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
مگه زنام زورگیری بلدن ؟؟؟؟؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
دستگیری دو زورگیر زن در باغ‌فیض
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