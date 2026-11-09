باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی روز گذشته، در حاشیه تکمیل تحقیقات جنایی پرونده قتل مسلحانه یک زن جوان در گلبهار، جزئیاتی از این ماجرای تکان‌دهنده را تشریح کرد و به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: ساعت ۲۳ روز چهارم آبان‌ماه گذشته، زنی میانسال به پلیس مراجعه کرد و با ابراز نگرانی شدید از آخرین تماس تلفنی دخترش گفت: «دخترم دو فرزند دارد، از همسرش طلاق گرفته و در کنار من زندگی می‌کند. او امروز از مشهد به گلبهار آمد و حدود ساعت ۲۱:۲۰ با من تماس گرفت و گفت سوار تاکسی شده و چند دقیقه دیگر به خانه می‌رسد؛ اما وقتی زمان زیادی گذشت، نیم ساعت بعد با او تماس گرفتم، ولی گوشی تلفنش خاموش بود. به همین دلیل بسیار نگران شدم.»

سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان افزود: به دنبال دریافت این گزارش، بلافاصله پرونده‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد و ماجرا زیر ذره‌بین تحقیقات قرار گرفت. با انتشار تصاویر زن جوان در فضای مجازی و افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت او، دستورهای ویژه‌ای به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی استان صادر شد تا گروهی کارآزموده از افسران جنایی، ماجرای گم شدن این زن ۲۷ساله را بررسی کنند.

طولی نکشید که گروه عملیاتی کارآگاهان عازم گلبهار شدند و بررسی‌های تخصصی را با بازبینی دوربین‌های مداربسته آغاز کردند. در همین حال، مقام قضایی نیز دستورهای تخصصی لازم را برای پیگیری این پرونده حساس صادر کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: کنکاش‌های کارآگاهان که چندین شبانه‌روز به طول انجامید، نشان داد زن جوان دو بار درخواست تاکسی اینترنتی خود را لغو کرده و پس از پیاده شدن از یک خودروی ون، سوار تاکسی زردرنگ شده است.

بنابراین مسیرهای احتمالی و تصاویر دوربین‌های مداربسته در دستور بررسی پلیس قرار گرفت. مادر زن جوان نیز از تاکسی‌ای نام برده بود که دخترش در آخرین تماس تلفنی به آن اشاره کرده بود. به همین دلیل، گروه عملیاتی کارآگاهان به سرپرستی رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی استان خراسان رضوی، تاکسی‌هایی را که هنگام گم شدن زن جوان وارد گلبهار شده بودند، به‌صورت تخصصی بررسی کردند.

وی با اشاره به تحقیقات نامحسوس درباره چند فرضیه جنایی تصریح کرد: سرانجام در بررسی‌ها، سرنخ‌هایی از یک تاکسی زردرنگ با شیشه‌های دودی به دست آمد که همین موضوع ظن کارآگاهان را بیشتر کرد. از سوی دیگر، بررسی مسیر حرکت و توقف تاکسی نشان داد فردی با مشخصات زن گم‌شده سوار آن شده است. این خودرو قالپاق‌هایی موسوم به خورشیدی نیز داشت.

در نهایت، همه سرنخ‌ها به تاکسی مذکور رسید و مشخص شد خودرو با سرعت به سمت شهرک مهرگان در گلبهار حرکت کرده است. با این حال، کارآگاهان به امید یافتن زنده زن جوان، جست‌وجو با سگ‌های زنده‌یاب را آغاز کردند؛ اما در نهایت فرضیه وقوع جنایت قوت گرفت. کارآگاهان به‌صورت شبانه‌روزی خودروهای تاکسی مشابه را به شکل هدفمند و نامحسوس بررسی کردند تا اینکه به زنی جوان رسیدند که مدعی بود هدف آزار راننده یک دستگاه تاکسی قرار گرفته، اما به دلیل نداشتن مستنداتی برای اثبات ادعاهایش، ناچار از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کرده است.

سردار احمد نگهبان اضافه کرد: وقتی این زن مدعی شد راننده تاکسی همسایه او در چناران بوده است، روند تحقیقات تغییر کرد و کارآگاهان خیلی زود به مالک خودرو رسیدند. با این حال، راننده با فردی که در تصاویر دیده می‌شد تفاوت داشت. تا اینکه مرد مذکور گفت تاکسی را به فرد دیگری فروخته، اما هنوز اسناد آن را منتقل نکرده است.

به همین دلیل، کارآگاهان در جست‌وجوی تاکسی شیشه‌دودی با قالپاق‌های خورشیدی برآمدند و راننده آن را نیز شناسایی کردند؛ اما او در منزل حضور نداشت.

مقام ارشد انتظامی استان خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط، رصدهای پلیسی با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان به سرنخ‌هایی از تردد تاکسی مذکور در جاده چناران ـ مشهد دست یافتند.

وی گفت: به این ترتیب، سه گروه عملیاتی به تعقیب و مراقبت جاده‌ای پرداختند و خودروی تاکسی را در مسیر حرکت به سوی مشهد شناسایی کردند. اطراف خودرو به‌صورت نامحسوس محاصره شد، اما هرگونه واکنش از سوی کارآگاهان ممکن بود جان رانندگان عبوری را به خطر بیندازد. بنابراین، با تدابیر پلیسی، عملیات تعقیب و مراقبت تا منطقه آزادشهر مشهد ادامه یافت. سرانجام، زمانی که راننده تاکسی مقابل یک لوکس‌فروشی توقف کرد تا چراغ‌های خودرو را تغییر دهد، عملیات دستگیری آغاز شد و کارآگاهان ساعت ۱۸ روز جمعه گذشته او را به دام انداختند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در ادامه این ماجرای تکان‌دهنده افزود: با انتقال متهم به مقر انتظامی، بازجویی‌ها از او آغاز شد. وی در ابتدا مدعی بود هیچ اشتباهی مرتکب نشده و فردی سرشناس است؛ اما با مشاهده تصاویر و اسنادی که پلیس جمع‌آوری کرده بود، خیلی زود لب به اعتراف گشود و با بیان اینکه سه بار ازدواج ناموفق داشته است، راز قتل زن ۲۷ساله را فاش کرد.

او در اعترافات خود گفت: «وقتی زن مذکور از خودروی ون پیاده شد، بلافاصله در کنار او توقف کردم. او هم با دیدن تاکسی زردرنگ، بی‌درنگ سوار شد؛ اما هنوز مسافتی را طی نکرده بودم که از او خواستم با همسر صیغه‌ای‌ام تماس بگیرد و از او بخواهد با من آشتی کند. من برای همسر قبلی خودم پیامکی فرستاده بودم و به همین دلیل، همسر صیغه‌ای‌ام رابطه‌اش را با من قطع کرده بود؛ اما زن مسافر این خواسته‌ام را نپذیرفت.

در برابر اصرارهای من، ناگهان چیزی شبیه شوکر برقی را از داخل کیفش بیرون آورد تا به زیر گلویم بزند. من هم که عصبانی شده بودم، اسلحه کلاشینکفی را که زیر صندلی تاکسی جاسازی کرده بودم، برداشتم. در آن شرایط، به‌خاطر خشمی که وجودم را فرا گرفته بود، متوجه نشدم چند گلوله به طرف او شلیک کردم. زمانی به خود آمدم که آن زن را کشته بودم.

حدود نیم ساعت به سرم می‌زدم و نگران بودم تا اینکه بالاخره پیکر بی‌جان او را به منطقه شهرک صنعتی چناران بردم و در آنجا به داخل چاهی انداختم؛ چراکه از وجود آن چاه در آن مکان اطلاع داشتم. سپس لپ‌تاپ، کیف دستی و گوشی تلفن او را نیز با خودم به خانه بردم. روز بعد، تغییراتی در ظاهر تاکسی ایجاد کردم تا شناسایی نشود. بعد هم دوباره به نزدیکی صافکاری در گلبهار رفتم تا آثار گلوله‌ها را از روی در خودرو پاک کند؛ اما به صافکار گفتم این سوراخ‌ها جای میلگرد است.»

سردار نگهبان گفت: با اعترافات متهم، بی‌درنگ گروه عملیاتی با هدایت یکی از افسران پلیس به سمت شهرک صنعتی چناران حرکت کردند و با کمک نیروهای آتش‌نشانی، جسد زن گم‌شده را از داخل چاه بیرون کشیدند. سپس اموال سرقت‌شده نیز از منزل مادر متهم کشف شد. این متهم پس از قطع ارتباط با همسر صیغه‌ای خود، همراه مادرش زندگی می‌کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با قدردانی ویژه از همکاری صمیمانه مقامات قضایی گلبهار، به‌ویژه دادستان عمومی و انقلاب، همچنین کارآگاهان پلیس آگاهی گلبهار و تلاش‌های بی‌دریغ افسران اداره جنایی استان، گفت: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و جرایم احتمالی دیگر متهم نیز در حال بررسی است.

سردار نگهبان از شهروندان خواست چنانچه اطلاعات یا شکایتی در این زمینه دارند، به پلیس آگاهی مراجعه کنند.