باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک‌ نوزاد گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین مواد اولیه و تولید شیرخشک نوزاد نداریم.

وی با بیان اینکه ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید می شود، افزود: بنابر آمار ماهانه همین میزان شیر خشک در کشور مصرف می شود و از طرفی ذخایر استراتژیک به میزان مکفی موجود است.

تحویل زاده با بیان اینکه قیمت شیر خشک نوزاد تغییری نداشته است، گفت: اکنون حداقل قیمت هر قوطی شیر خشک نوزاد ۲۷۰ هزار تومان تا حداکثر ۳۳۰هزار تومان است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه ۸۵ درصد مواد اولیه وارداتی با ارز ترجیحی است، گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین ارز مواد اولیه نداریم که براین اساس پیش بینی می شود تولید شیر خشک تا پایان سال به ۹۰ میلیون قوطی برسد.