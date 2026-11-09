ورزش کرمان برای ماندگاری قهرمانانش، بیش از مدال به اخلاق، جوانمردی و پهلوانی نیاز دارد؛ مطالبه‌ای که در آیین تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان مطرح شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛  مریم سادات بهادر _ سالن همایش مخابرات استان کرمان این بار میزبان مراسمی بود که در آن، پایان یک دوره مسئولیت و آغاز مأموریتی تازه در سازمان بسیج ورزشکاران رقم خورد؛ مراسمی با حضور مسئولان سپاه ثارالله و مدیران ورزشی استان که طی آن از خدمات سرهنگ دوم پاسدار رضا پورعلی‌آبادی قدردانی و سرهنگ احسان رستگاری‌نژاد به‌عنوان مسئول جدید این سازمان معرفی شد.

اما آنچه این مراسم را از یک آیین معمول اداری متمایز می‌کرد، تأکید سخنرانان بر مأموریتی فراتر از فعالیت‌های متداول ورزشی بود؛ مأموریتی که از تربیت قهرمانان اخلاق‌مدار آغاز می‌شود و تا تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه ورزش امتداد می‌یابد.

میدان ورزش کرمان به قهرمانانی فراتر از مدال نیاز دارد

مأموریتی فراتر از سکو‌های قهرمانی

سرهنگ حسین‌خانی، جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، با اشاره به ضرورت تربیت ورزشکار تراز انقلاب اسلامی گفت: مأموریت بسیج ورزشکاران صرفاً برگزاری برنامه‌های ورزشی نیست، بلکه این مجموعه باید با برنامه‌ریزی فرهنگی، ورزشکارانی تربیت کند که در کنار توانمندی و افتخارآفرینی، از هویت اعتقادی و روحیه مقاومت نیز برخوردار باشند.

میدان ورزش کرمان به قهرمانانی فراتر از مدال نیاز دارد

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌های ورزشی افزود: گاهی ورزشکاران مستعد به دلیل مشکلات و نبود حمایت کافی، فرصت درخشش را از دست می‌دهند؛ در حالی که اگر مجموعه‌های مسئول در زمان مناسب کنار آنان باشند، می‌توانند در میدان‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

مدال‌ها می‌گذرند، پهلوانی می‌ماند

جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، ارتباط مستمر با ورزشکاران، شناخت دغدغه‌های آنان و تلاش برای رفع مشکلاتشان را از وظایف مهم بسیج ورزشکاران دانست و با یادآوری نام پهلوانانی همچون جهان‌پهلوان تختی و پوریای ولی تأکید کرد: مدال و عنوان قهرمانی ممکن است با گذشت زمان فراموش شود، اما آنچه نام یک ورزشکار را در تاریخ ماندگار می‌کند، منش پهلوانی و روحیه جوانمردی اوست.

میدان ورزش کرمان به قهرمانانی فراتر از مدال نیاز دارد

این نگاه، نقطه اشتراک سخنان حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان نیز بود؛ جایی که او بسیج ورزشکاران را نه یک تشکل در حاشیه مجموعه‌های ورزشی، بلکه یکی از کانون‌های مهم الگوسازی، هویت‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه ورزش توصیف کرد.

قهرمانی بدون اخلاق، افتخار ماندگار نیست

سلطانی با بیان اینکه ورزش تنها میدان رقابت، کسب مدال و ثبت رکورد نیست، گفت: ورزش یک نهاد اجتماعی اثرگذار است که می‌تواند منش، رفتار، نگرش و حتی سبک زندگی افراد جامعه را شکل دهد و قهرمان واقعی کسی است که در کنار توانمندی جسمانی، از شخصیت اخلاقی، تواضع، انضباط، جوانمردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برخوردار باشد.

میدان ورزش کرمان به قهرمانانی فراتر از مدال نیاز دارد

وی با تأکید بر اینکه جامعه ورزش به قهرمانانی نیاز دارد که قهرمانی را با پهلوانی پیوند بزنند، افزود: ورزشکار باید در میدان رقابت جوانمرد، در برابر شکست متواضع و در برابر پیروزی فروتن باشد و نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه خود بی‌تفاوت نماند.

هم‌افزایی برای ساختن نسل تازه قهرمانان

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان همچنین هم‌افزایی میان بسیج ورزشکاران، اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌ها، باشگاه‌ها و تشکل‌های ورزشی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تأکید کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ورزش باشد و برای دستیابی به نتایج مؤثر، همکاری مجموعه‌های مختلف ضروری است.

میدان ورزش کرمان به قهرمانانی فراتر از مدال نیاز دارد

وی با قدردانی از اقدامات رضا پورعلی‌آبادی در دوره مسئولیتش، برای سرهنگ احسان رستگاری‌نژاد آرزوی موفقیت کرد و از آمادگی اداره‌کل ورزش و جوانان برای تداوم همکاری و همراهی با سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد.

مسئولیتی تازه، انتظاری بزرگ

در این مراسم، از خدمات سرهنگ دوم پاسدار رضا پورعلی‌آبادی در دوران مسئولیت سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان تجلیل شد و سرهنگ احسان رستگاری‌نژاد مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفت.

اکنون در آغاز این دوره تازه، انتظار جامعه ورزش از بسیج ورزشکاران روشن است؛ حمایت از استعداد‌هایی که شاید در هیاهوی رقابت‌ها دیده نمی‌شوند، همراهی با قهرمانانی که به پشتیبانی نیاز دارند و تقویت فرهنگی که در آن، اخلاق و جوانمردی هم‌پای مدال و افتخار ارزش داشته باشد؛ چرا که قهرمانی شاید روی سکو رقم بخورد، اما ماندگاری نام قهرمان در دل مردم، در میدان اخلاق و پهلوانی شکل می‌گیرد.

 

برچسب ها: بسیج ورزشکاران ، تودیع و معارفه ، اخبار ورزشی کرمان
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