باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پرونده جنجالی ایران‌خودرو که پیش‌تر با صدور حکم محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و محرومیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت از فعالیت شغلی خبرساز شده بود، حالا با اعلام رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران، به تبرئه این خودروساز در مرحله تجدیدنظر ختم شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران امروز در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو گفت: این پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی با صدور حکم محکومیت همراه بود، اما در شعب تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید و هماهنگی ستاد تنظیم بازار، حکم تبرئه صادر شد.

این در حالی است که پیش از این، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت سنگین ایران‌خودرو خبر داده بود. بر اساس رأی صادرشده در مرحله بدوی، این شرکت به پرداخت هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود و برای مدیرعامل وقت و چهار عضو هیئت‌مدیره نیز محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده بود.

در آن زمان، سخنگوی تعزیرات علاوه بر تشریح محکومیت شرکت، از مجازات‌های تعیین‌شده برای مدیران ایران‌خودرو نیز خبر داده بود؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و پرونده را به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تعزیراتی حوزه خودرو تبدیل کرد.

با اعتراض ایران‌خودرو به رأی صادرشده، پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و اکنون رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران از تغییر نتیجه رسیدگی و صدور حکم تبرئه خبر می‌دهد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ارائه مدارک جدید و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار از جمله دلایل صدور رأی جدید بوده است؛ با این حال، جزئیات این مستندات و مبانی تغییر حکم اولیه تاکنون اعلام نشده است.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره سایر پرونده‌های خودرویی اظهار کرد: بیشتر پرونده‌های گران‌فروشی خودرو با شکایت خصوصی مطرح می‌شوند و پرونده‌های متعددی نیز در این زمینه در حال رسیدگی است.