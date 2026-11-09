پرونده محکومیت ۱۶۲۴ میلیارد تومانی ایران‌خودرو که پیش‌تر با محرومیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره همراه شده بود، در مرحله تجدیدنظر با حکم تبرئه این خودروساز پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پرونده جنجالی ایران‌خودرو که پیش‌تر با صدور حکم محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و محرومیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت از فعالیت شغلی خبرساز شده بود، حالا با اعلام رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران، به تبرئه این خودروساز در مرحله تجدیدنظر ختم شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران امروز در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو گفت: این پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی با صدور حکم محکومیت همراه بود، اما در شعب تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید و هماهنگی ستاد تنظیم بازار، حکم تبرئه صادر شد.

این در حالی است که پیش از این، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت سنگین ایران‌خودرو خبر داده بود. بر اساس رأی صادرشده در مرحله بدوی، این شرکت به پرداخت هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود و برای مدیرعامل وقت و چهار عضو هیئت‌مدیره نیز محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده بود.

در آن زمان، سخنگوی تعزیرات علاوه بر تشریح محکومیت شرکت، از مجازات‌های تعیین‌شده برای مدیران ایران‌خودرو نیز خبر داده بود؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و پرونده را به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تعزیراتی حوزه خودرو تبدیل کرد.

با اعتراض ایران‌خودرو به رأی صادرشده، پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و اکنون رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران از تغییر نتیجه رسیدگی و صدور حکم تبرئه خبر می‌دهد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ارائه مدارک جدید و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار از جمله دلایل صدور رأی جدید بوده است؛ با این حال، جزئیات این مستندات و مبانی تغییر حکم اولیه تاکنون اعلام نشده است.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره سایر پرونده‌های خودرویی اظهار کرد: بیشتر پرونده‌های گران‌فروشی خودرو با شکایت خصوصی مطرح می‌شوند و پرونده‌های متعددی نیز در این زمینه در حال رسیدگی است.

برچسب ها: ایران خودرو ، تعزیرات
خبرهای مرتبط
مهلت سه‌ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
سرنوشت پرونده ۱۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو چه شد؟/ تعزیرات پاسخگو نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری دو زورگیر زن در باغ‌فیض
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
انسداد موقت جاده امامزاده داوود در پی بارش‌های شدید؛ مسیر جایگزین اعلام شد
بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس/انسداد مسیر بیلقان تا شهرستانک ادامه دارد
هدیه سالگرد ازدواج، آزادی یک زندانی شد
الزام مشتریان و ضامنان به سلب حق اعتراض و شکایت باطل شد
توزیع اقلام امدادی میان بیش از ۲ هزار نفر در مناطق سیل‌زده کشور
از محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تا تبرئه ایران‌خودرو/ سرنوشت پرونده جنجالی چه شد؟
توقف اضطراری قطار‌ها در ایستگاه دروازه دولت برای نجات یک فرد
ساماندهی خودرو‌های فروشنده و وانت‌بار‌های مزاحم ادامه می‌یابد
آخرین اخبار
ساماندهی خودرو‌های فروشنده و وانت‌بار‌های مزاحم ادامه می‌یابد
از محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تا تبرئه ایران‌خودرو/ سرنوشت پرونده جنجالی چه شد؟
دستگیری دو زورگیر زن در باغ‌فیض
توزیع اقلام امدادی میان بیش از ۲ هزار نفر در مناطق سیل‌زده کشور
توقف اضطراری قطار‌ها در ایستگاه دروازه دولت برای نجات یک فرد
الزام مشتریان و ضامنان به سلب حق اعتراض و شکایت باطل شد
انسداد موقت جاده امامزاده داوود در پی بارش‌های شدید؛ مسیر جایگزین اعلام شد
هدیه سالگرد ازدواج، آزادی یک زندانی شد
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس/انسداد مسیر بیلقان تا شهرستانک ادامه دارد
وضعیت ایستگاه‌های مترو عادی است
نیروی هوافضای سپاه در توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی نقش راهبردی دارد
دادستان کل کشور: ۲۰ هزار گزارش مردمی درباره شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد
رصد و پایش مستمر وضعیت معابر پایتخت
تاکید بر نقش نخبگان جامعه ایثارگری در زمینه جهش علمی و فناورانه
مسیل کن برای بارش‌های فصلی آماده شد
هشدار به مشاوران املاک درباره تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ
هلال احمر: ۱۲۵۶ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند
آغاز طرح ضربتی ۴ روزه پلیس راه برای مهار تخلفات ناوگان مسافربری
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات اموال جنگ ۱۲ روزه
آماده‌باش خدمات شهری منطقه ۱۰ هم‌زمان با آغاز بارش‌ها
مهلت سه‌ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو