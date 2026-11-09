مشاور عالی وزیر نیرو در امور بین‌الملل و رئیس شورای مشاوران وزیر نیرو، پویش «تهرانی‌ها متشکریم» را ابتکاری ارزشمند در حوزه ارتباط با مردم و تقویت مشارکت اجتماعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، نشست هم‌اندیشی و ارائه گزارش پویش «تهرانی‌ها متشکریم» با حضور هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محسن بختیار، مشاور عالی وزیر نیرو در امور بین‌الملل و رئیس شورای مشاوران وزیر نیرو، غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل و بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و جمعی از مشاوران وزیر نیرو برگزار شد.

در این نشست، محسن بختیار ضمن قدردانی از شکل‌گیری و اجرای پویش «تهرانی‌ها متشکریم»، این اقدام را ابتکاری ارزشمند در حوزه ارتباط با مردم و تقویت مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع آب دانست.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های ارتباطی و فرهنگی در کنار اقدامات فنی و اجرایی، استمرار چنین برنامه‌هایی را برای حفظ همراهی مردم و نهادینه‌شدن فرهنگ مدیریت مصرف ضروری عنوان کرد.

کاهش مصرف؛ دستاورد هم‌افزایی اقدامات فنی و فرهنگی

در این نشست، هاشم امینی با اشاره به کاهش حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، سهم استان تهران از این کاهش را حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات فنی، فناورانه، اقتصادی و فرهنگی بوده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر ضرورت تبدیل اقدامات مقطعی مدیریت مصرف به رفتار پایدار اجتماعی اظهار کرد: یکی از چالش‌های این حوزه، اطلاع‌رسانی نکردن درباره نتایج همراهی مردم است؛ درحالی‌که آگاهی مشترکان از تأثیر رفتارشان می‌تواند انگیزه لازم برای تداوم مشارکت را تقویت کند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید به دوره خشکسالی و فصل تابستان محدود شود، دستیابی به سرانه استاندارد ۱۳۰ لیتر آب برای هر نفر در شبانه‌روز را از اهداف مهم این حوزه دانست و بر نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح آب تأکید کرد.

مدیریت هم‌زمان تأمین، توزیع و مصرف؛ تجربه تهران در تابستان دشوار

در ادامه نشست، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع و مصارف آب پایتخت گفت: با توجه به نگرانی‌های ابتدای سال آبی گذشته درباره وضعیت ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران، از اردیبهشت‌ماه پایش مستمر منابع و مصارف در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی در سه محور مدیریت تأمین، توزیع و مصرف اجرا شد.

وی مدیریت فشار شبکه، توسعه سامانه‌های پایش برخط، نصب تجهیزات کاهنده مصرف و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی را از مهم‌ترین اقدامات این دوره برشمرد و افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند پایش فشار و نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نقاط مختلف شبکه، امکان مدیریت دقیق‌تر فشار و توزیع آب را فراهم کرده است.

جزءقاسمی با اشاره به کاهش سرانه مصرف آب تهران از حدود ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز اظهار کرد: مصرف روزانه آب پایتخت که در تابستان ۱۴۰۳ از چهار میلیون مترمکعب فراتر رفته بود، در تابستان سال جاری در محدوده سه میلیون مترمکعب مدیریت شد و با وجود شرایط دشوار منابع آبی، تابستان بدون اجرای محدودیت‌های شبانه تأمین آب سپری شد.

از مطالبه صرفه‌جویی تا قدردانی از همراهی مردم

در بخش دیگری از نشست، غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، با تأکید بر نقش روابط عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی افکار عمومی با برنامه‌های مدیریت مصرف اظهار کرد: مردم نباید فقط در زمان بروز بحران با پیام‌های صرفه‌جویی مواجه شوند و پس از عبور از شرایط دشوار، از همراهی آنان باید قدردانی شود.

وی افزود: اکنون که کاهش مصرف آب در کشور محقق شده است، فارغ از اینکه این نتیجه تا چه اندازه حاصل اقدامات فنی، فرهنگی، اقتصادی یا سایر عوامل بوده، وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که همراهی مردم را ببینند و از آنان قدردانی کنند.

مقیمی با بیان اینکه مدیریت مصرف باید به رویکردی مستمر تبدیل شود، بر ضرورت توجه به دستاورد‌های مردم در کنار بیان محدودیت‌ها و ضرورت‌های مدیریت منابع آب تأکید کرد.

در این نشست تأکید شد که مدیریت پایدار منابع آب صرفاً با اقدامات فنی و زیرساختی محقق نمی‌شود و مشارکت آگاهانه مردم، اعتماد عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف و استمرار برنامه‌های فرهنگی از ارکان اصلی عبور از چالش‌های آبی کشور است.

همچنین مقرر شد پیشنهاد‌های مطرح‌شده، به‌ویژه در زمینه افکارسنجی و ارزیابی اثربخشی پویش تهران، بررسی راهکار‌های استمرار آن و امکان بهره‌گیری از تجربه‌های موفق در سایر استان‌ها، در چارچوب بررسی‌های کارشناسی شورای مشاوران وزیر نیرو مورد توجه قرار گیرد.

پویش «تهرانی‌ها متشکریم» بر این رویکرد استوار است که شهروندان نه صرفاً مخاطب پیام‌های مدیریت مصرف، بلکه شریک اصلی حفاظت از منابع آب باشند؛ رویکردی که استمرار آن می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و تبدیل همراهی مردم به سرمایه‌ای پایدار برای مدیریت منابع آب کشور کمک کند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: مدیریت مصرف آب ، آبفا
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