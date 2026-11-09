رئیس جمهور آمریکا می‌گوید پس از حل‌وفصل جنگ، اوکراین با تغییراتی در شکل خود مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس گفت انتظار دارد مناقشه اوکراین حل‌وفصل شود و این کشور پس از پایان جنگ «با شکل و شمایلی کمی متفاوت» باقی بماند.

ترامپ اظهار داشت: «فکر می‌کنم این مسئله را حل‌وفصل خواهیم کرد و این اتفاق رخ خواهد داد؛ اوکراین در نهایت با شکل و شمایلی کمی متفاوت خواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر سامانه ماهواره‌ای استارلینک در منطقه جنگی و اینکه چه کسی اختیار کنترل آن را در دست دارد، گفت: «این کار من نبود.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور باید کنترل چنین زیرساختی را در اختیار داشته باشد، گفت: «احتمالاً، احتمالاً.»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
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