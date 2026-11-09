باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی، در نشست خبری گفت: از دهه ۸۰ تاکنون درباره مسائل اقتصادی، درآمد‌های نفتی و نحوه مدیریت منابع کشور صحبت‌های زیادی مطرح شده است.

او با اشاره به ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و حاکمیت اظهار کرد: موضوع اصلی این است که آیا می‌توانیم با حاکمیت و دولت به یک گفت‌وگوی مؤثر برسیم و جایگاه بخش خصوصی کشور را ارتقاء دهیم تا این بخش بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.

رئیس فدراسیون انرژی افزود: امروز تشکل‌های بزرگ حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، همچنین تشکل‌های فعال در حوزه برق، تجهیزات، مخابرات و ساختمان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند و باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای برقراری دیالوگ با حاکمیت و دولت استفاده کنیم.

صالحی با بیان اینکه هدف بخش خصوصی صرفاً ورود به یک بخش یا کنار زدن دولت نیست، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که برای مسائل و مشکلات کشور راهکار ارائه دهیم و راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که بتواند مشکلات موجود را به‌طور کامل برطرف کند.

او ادامه داد: در حوزه گاز نیز همین موضوع مطرح است. اگر اجازه داده شود و سیاست‌های گذشته اصلاح شود، می‌توان مسیر متفاوتی را در اقتصاد کشور دنبال کرد. دولت باید از مسیر تجارت و تصدی‌گری فاصله بگیرد و زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

رئیس فدراسیون انرژی با اشاره به تجربه برخی سیاست‌های اقتصادی گذشته گفت: برای مثال، در حوزه تلفن همراه و مخابرات، اگر سیاست‌گذاری به‌درستی انجام می‌شد، می‌توانستیم شاهد شکل‌گیری کسب‌وکار‌های بزرگ‌تری باشیم. در حوزه بنزین و مسائل مرتبط با سیاست‌های اجتماعی نیز نمونه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های گذشته وجود دارد.

صالحی با اشاره به تصمیمات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ درباره قیمت بنزین اظهار کرد: فکر می‌کنم برخی از بزرگان حاضر در این جمع به یاد دارند که در آن سال قیمت‌ها با تصمیم مجلس هفتم تثبیت شد. در حالی که در برنامه سوم توسعه، سیاست‌هایی برای قیمت بنزین در نظر گرفته شده بود، این تصمیمات موجب شد مسیر حرکت کشور برای حدود ۲۰ سال تحت تأثیر قرار بگیرد.

او افزود: سیاست‌های درآمدی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منابع و ظرفیت‌های کشور برای نسل‌های آینده حفظ شود. بزرگ‌ترین و ارزشمندترین کسب‌وکار‌ها زمانی شکل می‌گیرند که زمینه توسعه اقتصادی فراهم باشد و صنعت بتواند نقش اصلی خود را در این مسیر ایفا کند.

رئیس فدراسیون انرژی تأکید کرد: برای توسعه کشور باید خدمات و کسب‌وکار‌های مولد ایجاد شوند و بخش خصوصی امکان نقش‌آفرینی واقعی داشته باشد. در شرایطی که قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همچنان در اختیار دولت است، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌طور کامل فعال شود.

صالحی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه و نقش آن در حفظ ارتباط فعالان صنعت گفت: این نمایشگاه به دلیل ماهیت و اهمیتی که دارد، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن چراغ صنعت داشته است.