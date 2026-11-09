معاون راهداری استان اردبیل گفت: با وجود بارش برف و باران در بخش‌هایی از استان، تمام محور‌های مواصلاتی باز و تردد در آنها در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی زندیان اظهار کرد: هم اکنون بارش برف در محور‌های رضی ـ گرمی، اردبیل ـ مشگین‌شهر، اردبیل ـ آستارا، مشگین‌شهر ـ اهر، نیر ـ سراب و قره‌آغاج ـ پارس‌آباد ادامه دارد و محور‌های شمالی استان نیز شاهد بارش باران است.

او با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در سطح استان افزود: ۴۰ تیم راهداری در قالب ۴۰۰ نیروی انسانی با ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی در حال ارائه خدمات به مردم و کاربران جاده‌ها هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های برف‌گیر انجام شده است، ادامه داد: شرایط جوی حاکم بر منطقه موجب خیس و لغزنده شدن سطح جاده‌ها شده است.

زندیان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف و باران و احتمال کاهش دید افقی در برخی محور‌های مواصلاتی، رانندگان باید از سرعت غیرمجاز پرهیز، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از حرکات ناگهانی و سبقت‌های غیرضروری خودداری کنند.

او همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در محور‌های برف‌گیر و کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.
منبع: راهداری

برچسب ها: بارش برف ، محورهای مواصلاتی ، نیروهای راهداری ، عملیات برفروبی
خبرهای مرتبط
تردد در جاده خلخال - اسالم فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است
انجام ۱۵ هزار کیلومترباند برف روبی در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
بارش باران و برف در راه اردبیل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بیش از نیمی از درآمد مالیاتی استان اردبیل وصول شده است
ورود توده هوای سرد و بارشی به استان اردبیل
اردبیل قطب تولید ورق‌های HPL و CPL و توپ‌های ورزشی