باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی زندیان اظهار کرد: هم اکنون بارش برف در محور‌های رضی ـ گرمی، اردبیل ـ مشگین‌شهر، اردبیل ـ آستارا، مشگین‌شهر ـ اهر، نیر ـ سراب و قره‌آغاج ـ پارس‌آباد ادامه دارد و محور‌های شمالی استان نیز شاهد بارش باران است.

او با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در سطح استان افزود: ۴۰ تیم راهداری در قالب ۴۰۰ نیروی انسانی با ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی در حال ارائه خدمات به مردم و کاربران جاده‌ها هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های برف‌گیر انجام شده است، ادامه داد: شرایط جوی حاکم بر منطقه موجب خیس و لغزنده شدن سطح جاده‌ها شده است.

زندیان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف و باران و احتمال کاهش دید افقی در برخی محور‌های مواصلاتی، رانندگان باید از سرعت غیرمجاز پرهیز، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از حرکات ناگهانی و سبقت‌های غیرضروری خودداری کنند.

او همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در محور‌های برف‌گیر و کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

منبع: راهداری