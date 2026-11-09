باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سرهنگ پاسدار کبیری مسئول بسیج جامعه پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: با راه‌اندازی مراکز نفس (نجات فرزندان سقط) در استان چهارمحال و بختیاری، تاکنون بیش از ۶٠٠ خانواده در سطح شهرستان‌ها از تصمیم به سقط عمدی جنین منصرف شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۰۰ نوزاد متولد و به جمعیت استان اضافه شده است و بقیه بعد از طی دوران بارداری به دنیا خواهند آمد.

مراکز نفس که با هدف مقابله و پیشگیری از سقط عمدی جنین در سه حوزه «شناسایی»، «حمایت» و «فرهنگ‌سازی» فعالیت می‌کنند.

نفس از آذرماه ۱۴۰۱ با یک مرکز در استان کار خود را آغاز کرده و امروز با گسترش فعالیت‌ها و ایجاد ۱۵ مرکز در تمامی شهرستان‌ها به ارائه خدمات مشاوره و تخصصی می‌پردازند.

عملکرد این مراکز به عنوان یکی از طرح‌های موفق، بار‌ها در سطح کشور به عنوان مرکز نمونه و برتر معرفی شده است.

کارکنان و بسیجیان مراکز نفس با پیگیری بهانه خانواده‌ها برای سقط اقدام به ارائه حمایت‌های تخصصی شامل مراقبت‌های دوران بارداری و ... و خدمات غیرتخصصی نظیر توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و سایر موارد می‌نمایند، این فعالیت‌ها با همراهی خیرین و سپاه استان صورت می‌گیرد.

باتوجه به لزوم معرفی هرچه بیشتر مراکز نفس به گروه‌های هدف، پزشکان، کادر درمان و عموم شهروندان و اهمیت مداخله تخصصی روان‌شناسی برای آگاه‌سازی خانواده‌هایی که تحت تأثیر عوامل مختلف تصمیم به سقط دارند، توزیع کارت‌ها و پمفلت‌های معرفی مرکز نفس، درج شماره تماس رابطین مراکز در سطح شهر‌ها و ارتباط مستمر پزشکان و متخصصان با این مراکز نقش بسیار مؤثری در نجات جان جنین‌های سالم و حمایت از خانواده‌ها خواهد داشت.

در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت برگزاری همایش علمی نفس در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن معرفی، دسترسی جامعه هدف و معرفی موارد نیازمند حمایت به این مراکز تسهیل گردد.