باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «نیویورک‌پست» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه به‌طور علنی از جی‌دی ونس، معاون خود، به دلیل سخنان تندش درباره انتخابات میان‌دوره‌ای انتقاد کرد؛ اظهاراتی که در آن ونس، جنگ علیه ایران را عامل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات دانسته بود.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تحلیل علنی ونس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای بر روابط او با معاونش تاثیر گذاشته است، پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران مدعی شد: «نه، به هیچ‌وجه؛ اما بسیاری از مردم از اظهارات او خوششان نیامد و من هم آنها را نپسندیدم.»

گفتنی است ونس روز چهارشنبه، پس از آنکه دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات میان‌‌دوره‌ای کنترل هر دو مجلس کنگره و اکثریت فرمانداری‌های ایالت‌ها را به دست گرفتند، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از تشکیلات حزب جمهوری‌خواه انتقاد کرده بود.

ونس در این پیام نوشت: «دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم شب گذشته همین موضوع را اعلام کرد. اگر می‌خواهید بگویید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده نیز بهای قابل قبولی بود، این کار را بکنید.»

وی افزود: «اما همه می‌دانند چرا شکست خوردیم. هرگونه بحث صادقانه درباره مسیری که باید در آینده در پیش بگیریم، باید از همین نقطه آغاز شود. من همچنان به آینده کشورمان خوش‌بین هستم.»

ونس در ادامه خطاب به افرادی که از این وضعیت خشمگین هستند، گفت: «حق با شماست؛ شما پیش‌تر هم این موضوع را به ما گفته بودید.»

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای، دستاورد‌های گسترده‌ای در سطح دولت‌های ایالتی و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها به دست آورد و با کسب اکثریت در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، کنترل کنگره آمریکا را از جمهوری‌خواهان گرفت.

منبع: المیادین