دونالد ترامپ در واکنش به انتقاد جی‌دی ونس از عملکرد جمهوری‌خواهان، سخنان معاون خود درباره نقش جنگ ایران در شکست انتخاباتی این حزب را نپسندید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «نیویورک‌پست» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه به‌طور علنی از جی‌دی ونس، معاون خود، به دلیل سخنان تندش درباره انتخابات میان‌دوره‌ای انتقاد کرد؛ اظهاراتی که در آن ونس، جنگ علیه ایران را عامل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات دانسته بود.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تحلیل علنی ونس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای بر روابط او با معاونش تاثیر گذاشته است، پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران مدعی شد: «نه، به هیچ‌وجه؛ اما بسیاری از مردم از اظهارات او خوششان نیامد و من هم آنها را نپسندیدم.»

گفتنی است ونس روز چهارشنبه، پس از آنکه دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات میان‌‌دوره‌ای کنترل هر دو مجلس کنگره و اکثریت فرمانداری‌های ایالت‌ها را به دست گرفتند، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از تشکیلات حزب جمهوری‌خواه انتقاد کرده بود.

ونس در این پیام نوشت: «دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم شب گذشته همین موضوع را اعلام کرد. اگر می‌خواهید بگویید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده نیز بهای قابل قبولی بود، این کار را بکنید.»

وی افزود: «اما همه می‌دانند چرا شکست خوردیم. هرگونه بحث صادقانه درباره مسیری که باید در آینده در پیش بگیریم، باید از همین نقطه آغاز شود. من همچنان به آینده کشورمان خوش‌بین هستم.»

ونس در ادامه خطاب به افرادی که از این وضعیت خشمگین هستند، گفت: «حق با شماست؛ شما پیش‌تر هم این موضوع را به ما گفته بودید.»

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای، دستاورد‌های گسترده‌ای در سطح دولت‌های ایالتی و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها به دست آورد و با کسب اکثریت در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، کنترل کنگره آمریکا را از جمهوری‌خواهان گرفت.

منبع: المیادین

برچسب ها: معاون ترامپ ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
آکسیوس مدعی شد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
آخرین اخبار
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
استقبال مرتس از دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
ترامپ: نتایج انتخابات «گامی رو به عقب» برای آمریکا بود
۲۱ کشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در غرب آفریقا
فرانسه از حضور اروپایی‌ها در مذاکرات صلح اوکراین خبر داد
رویترز: شکست جمهوری‌خواهان، جنبش ماگا را بر سر دوراهی بقا قرار داد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان
لهستان تیراندازی کراکوف را «اقدام تروریستی» طبقه‌بندی کرد
پسکوف: روسیه، چین و آمریکا در حال تدوین دستور کار نشست سه‌جانبه هستند
لفاظی کاتس: مأموریت اسرائیل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است
تایوان دومین محموله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۶ را از آمریکا تحویل گرفت
تلگراف: مکرون پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد
حماس: محاصره اسرائیل، رنج فلسطینیان در سیل غزه را تشدید کرده است