باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط عمومی حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام اعلام کرد: مراسم سوگواری دهه دوم فاطمیه و ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این حرم مطهر از فردا اغاز می‌شود

به گفته حقیقی، این مراسم معنوی از فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان در شبستان امام خمینی این آستان مقدس آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۲۱ آبان ادامه دارد.

این مراسم معنوی بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز خواهد شد و شامل سخنرانی و مرثیه سرایی در ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیهاست.

در ادامه برنامه‌های این مناسبت، مراسم قرائت خطبه فدکیه هم روز جمعه، ۲۲ آبان، رأس ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می‌شود.

مراسم لاله گردانی خدام این حرم مطهر هم همزمان با شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعه ۲۲ آبان و همزمان با نماز مغرب و عشا در این حرم مطهر برگزار می‌شود.