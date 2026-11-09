باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت آموزشی
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

مربی سابق شنا و ژیمناست، با عشقی که به هنر شیرینی‌پزی و خلق کوکی‌های هنری داشت، مسیر زندگی خود را بازتعریف کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -  از راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی تا کسب مدال در مسابقات بین‌المللی آنتالیا؛ مرضیه کماسی ثابت کرد که هر شغلی می‌تواند بستری برای درخشش باشد.

مطالب مرتبط
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
young journalists club

از عرضه دست‌آفریده‌های بانوان توانمند تا دورهمی فعالان مشاغل خانگی

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
young journalists club

برپایی نمایشگاه عرضه محصولات بانوان کارآفرین در قم

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
young journalists club

کوکی‌ها حریم خصوصی را نقض می‌کنند؟

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۵۸۳

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۵۲۴

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم
۴۵۰

آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
۴۱۹

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم
۳۷۵

فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha