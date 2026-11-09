\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0633\u0628\u200c\u0648\u06a9\u0627\u0631 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062a\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0622\u0646\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627\u061b \u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u06a9\u0645\u0627\u0633\u06cc \u062b\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0634\u063a\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0634\u0634 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n