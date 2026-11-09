باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌هاست که در فضای برنامه‌های ورزشی تلویزیونی، شاهد اخبار لحظه‌ای، تحلیل نتایج و بررسی آمار هستیم؛ اما همواره یک فضای خالی و بزرگ در شبکه ورزش احساس می‌شد: خلاء روایتگری تاریخی.

«در چنین روزی» برنامه جدید شبکه ورزش، نگاهی فراتر از نتایج مسابقات ورزشی دارد. این برنامه به دنبال ریشه‌ها، اشک‌ها، لبخندها و داستان‌هایی است که در تار و پود تاریخ ورزش ایران و جهان گم شده‌اند. می توان گفت برنامه «در چنین روزی» برای پر کردن این خلاء طراحی شده است؛ برنامه‌ای که صرفاً اخبار را بازگو نمی‌کند، بلکه تاریخ را با نگاهی متفاوت و با تکیه بر مستندات، بازخوانی می‌کند.

محمد حسین بزرگی راد تهیه‌کننده برنامه درباره هدف ساخت چنین برنامه‌ای می‌گوید ما در تیم تولید، با یک پرسش بنیادین شروع کردیم: اگر بخواهیم تقویم ورزشی را ورق بزنیم، چه چیزهایی را باید دید؟ هدف ما ساخت یک برنامه مناسبتی ساده نبود؛ ما به دنبال «روایت‌سازی» از وقایع درجه ‌یک بودیم. در فصل نخست، بر اساس کیفیت و اهمیت سوژه حرکت می‌کنیم و نمی‌خواهیم با هر روز، برنامه‌ای بی‌کیفیت داشته باشیم؛ اگر روزی رویداد مهم و داستان‌گونه‌ای در تاریخ رخ نداده باشد، ما سراغ آن نمی‌رویم بلکه به دنبال «رویدادهای درجه‌ یک» هستیم. در واقع بر اساس کیفیت سوژه حرکت می‌کنیم؛ ما می‌خواهیم کیفیت، بر کمیت مقدم باشد.

دقت در انتخاب و راستی‌آزمایی؛ از المپیک تا جنگ‌های جهانی

بزرگی راد در خصوص انتخاب موضوع و سوژه های برنامه گفت: فرآیند تولید ما بسیار سخت‌گیرانه است. ما برای هر ماه، سوژه‌ها را از کل تاریخ ورزش جدا کرده‌ایم و در چندین مرحله، با حضور متخصصان، آن‌ها را «راستی‌آزمایی» می‌کنیم. در نهایت، برای هر ماه حدود ۱۵ تا ۱۶ سوژه برگزیده می‌شود.

از آن جایی که سوژه‌های ما با یک دست‌فرمان بسیار ظریف انتخاب شده‌اند باید سه ویژگی داشته باشد: نخست جنبه ملی یا بین‌المللی ، دوم، برای مخاطب جذاب و یادآور باشد و سوم قصه و پشت‌پرده داشته باشد.

ما نمی‌خواهیم یک برنامه صرفاً اطلاعات‌محور باشیم؛ «در چنین روزی» برنامه ای روایت‌محور است و مجری برنامه صرفاً یک گوینده نیست، بلکه با استفاده از دکور مدرن، پلاتوها و گرافیک پیشرفته، مخاطب را به سفری در دل زمان می‌برد.

ما با اسناد، مدارک و آرشیوهای مستند، داستان‌های شنیده نشده را باز می‌کنیم. برای مثال، وقتی به سالگرد مبارزه افسانه‌ای محمدعلی کلی با جورج فورمن در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۴ (۸ آبان ۱۳۵۳) می‌رسیم، فقط از پیروزی این قهرمان نمی‌گوییم؛ ما از لایه‌های زیرین این مبارزه و آن شکوهی که در حافظه جمعی جهان ثبت شده، پرده برمی‌داریم.

حتی وقتی به سال ۱۹۶۸ المپیک مکزیکوسیتی نگاه می‌کنیم، به دنبال روایت نخستین طلای وزنه برداری ایران توسط محمد نصیری هستیم که از میان خاک تاریخ بیرون کشیده شده است.

ما حتی به المپیک مکزیکوسیتی ۱۹۶۸ بازمی‌گردیم؛ نه فقط برای ستایش مدال‌ها، بلکه برای روایت اعتراض سیاسی دو ورزشکار سیاهپوست که با بالا بردن مشت خود روی سکو، علیه تبعیض‌های اجتماعی در آمریکا ایستادگی کردند و به خاطر این ایستادگی هم، با محرومیت روبرو شدند. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم؛ روایتِ معنا، نه فقط روایتِ مدال.

در واقع نکته کلیدی «در چنین روزی» این است که افتخارات تنها ملاک نیستند. این برنامه به دنبال کاوش در شکست‌ها، اشک‌ها و حتی اعتراضات و حاشیه های سیاسی نیز هست. مثلاً در روایت مربوط به محمدعلی کلی، تنها از پیروزی‌های این قهرمان مشت زنی جهان نمی‌گوییم؛ بلکه از امتناع وی از شرکت در جنگ ویتنام و محرومیت‌های چندساله‌اش توسط دولت آمریکا پرده برمی‌داریم تا نشان دهیم ورزش چگونه با سیاست گره می‌خورد.

اگر سوژه مربوط به ۱۰۰ سال پیش باشد، ما برای آن هم داستان پیدا می‌کنیم و با پیوست آرشیو و تصاویر مستند، آن را برای مخاطب امروز زنده می‌کنیم.

ساختار و کیفیت تولید

«در چنین روزی» با ۱۲ تا ۱۳ دقیقه زمان پخش، دو بخش اصلی دارد: نخست، روایتگری و بیان مجری، دوم، بررسی جزییات، صحت رویداد و تحلیل محورهای طراحی شده.

این برنامه حاصل ۵ تا ۶ ماه پیش‌تولید فشرده است تا کیفیت خروجی تضمین شود. فصل اول ما تا پایان دی‌ماه بر روی آنتن است و فصل دوم ان شالله در ماه های (بهمن، اسفند و فروردین) با ساختاری جدید به روی آنتن می رود.

این اثر با حضور مجری توانمند شبکه ورزش، میثم محمدزاده ، به روی آنتن می‌رود. پخش برنامه نیز در ساعات مختلف در ساعت های (۹ صبح، ۱۴ تا ۱۵ و ۱۷ تا ۱۹) با توجه به کنداکتور شبکه، انجام خواهد شد.

میراثی برای ماندگاری

«در چنین روزی» تلاش می‌کند تا حافظه تاریخی ورزش را در ذهن مخاطب ثبت کند. این برنامه سعی دارد به مخاطب یادآوری کند که ورزش، تنها حرکت در زمین یا روی سکو نیست؛ ورزش، تبلور فرهنگ، سیاست، مبارزه و انسانیت است. این برنامه، پاسخی است به نیاز همیشگی مخاطبان برای شنیدن آن قصه و پشت‌پرده‌ای که همیشه در میانِ اخبار ورزشی گم شده بود.

این برنامه با تهیه‌کنندگی محمد حسین بزرگی راد، مجری طرح محمدصادق صفوی، سجاد رضازاده نویسنده و کارگران، مسلم محمودیان و علیرضا عبدی گروه تحقیق و نویسندگی، مدیرتولید ایوب تیموری، صدابردار طاها نعیمی، گرافیک حامد پاشایی، دکور علی سنگینی تولید شده و از آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.