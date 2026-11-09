برای مراقبت و نگهداری مناسب از پلی‌استیشن ۵ باید مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی را انجام داد تا طول عمر آن افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک گزارش فنی نسبت به قرار دادن کنسول پلی‌استیشن ۵ (PS۵) روی سطوح فرش‌شده هشدار داده است. طبق این گزارش، چنین کاری می‌تواند کارایی سیستم خنک‌کننده را مختل کرده و خطر داغ شدن بیش از حد (Overheating) کنسول را افزایش دهد؛ مسئله‌ای که می‌تواند تأثیر منفی بر طول عمر قطعات داخلی دستگاه داشته باشد.

در این گزارش آمده است که مشکل تنها به فرش‌های پرزبلند محدود نمی‌شود، بلکه شامل انواع فرش‌ها و موکت‌هاست. فرش‌ها معمولاً گرد و غبار، آلودگی، الیاف و ذرات ریز را به خود جذب می‌کنند؛ این ذرات می‌توانند به‌راحتی وارد دریچه‌های تهویه کنسول شوند، به‌ویژه زمانی که دستگاه در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته باشد.

علاوه بر این، گزارش تأکید می‌کند که فارغ از مدل پلی‌استیشن ۵ — چه نسخه اصلی باشد، چه مدل اسلیم (Slim) یا پرو (Pro) — انتخاب مکان مناسب برای کنسول بسیار حیاتی است. تمام نسخه‌ها به فضای کافی نیاز دارند تا جریان هوای مناسب برقرار باشد و دریچه‌های تهویه مسدود نشوند.

بهترین مکان برای قرار دادن پلی‌استیشن ۵

توصیه می‌شود کنسول را روی سطحی سفت و صاف، مانند یک میز کوچک یا قفسه‌ای باز در میز تلویزیون قرار دهید. همچنین پیشنهاد می‌شود حداقل ۱۰ سانتی‌متر فاصله در اطراف دستگاه در نظر بگیرید تا تهویه به‌درستی انجام شود و از تجمع گرما در داخل کنسول جلوگیری گردد.

علاوه بر این، بهتر است از قرار دادن دستگاه در فضا‌های بسته یا قفسه‌های باریکی که مانع جریان هوا می‌شوند، خودداری کنید. کاربران باید دقت کنند که هیچ‌گونه اشیایی در اطراف کنسول انباشته نشود و دستگاه در جایی قرار نگیرد که ممکن است به‌طور تصادفی با پا به آن ضربه وارد شود یا در معرض آسیب فیزیکی قرار گیرد. نشانه‌های داغ شدن بیش از حد دستگاه

از جمله علائم هشداردهنده می‌توان به کار کردن مداوم و پرصدای فن خنک‌کننده، نمایش پیام‌های هشدارِ داغ شدن بیش از حد روی صفحه نمایش، یا خاموش شدن ناگهانی دستگاه هنگام اجرای بازی‌ها اشاره کرد.

در این گزارش ذکر شده است که اگرچه افزایش صدای فن هنگام اجرای بازی‌های سنگین (که نیاز به پردازش بالا دارند) می‌تواند طبیعی باشد، اما تداوم این صدا یا ظاهر شدن پیام‌های هشدار نشان‌دهنده آن است که دستگاه باید بررسی شود؛ به‌ویژه باید اطمینان حاصل کرد که دریچه‌های تهویه تمیز هستند و سیستم خنک‌کننده به‌درستی کار می‌کند.

اقداماتی برای نگهداری از پلی‌استیشن ۵،

۱. کنسول را روی سطحی سفت و محکم، و دور از فرش یا موکت قرار دهید.

۲. اطمینان حاصل کنید که حداقل ۱۰ سانتی‌متر فضای خالی در اطراف کنسول وجود داشته باشد.

۳. از قرار دادن کنسول در فضا‌های بسته یا تنگ خودداری کنید.

۴. به‌طور مرتب گرد و غبار موجود در دریچه‌های تهویه را پاک کنید.

۵. پیش از تمیز کردن دریچه‌ها با استفاده از جاروبرقی دستی، کنسول را خاموش کرده و آن را از منبع برق جدا کنید.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که انتخاب مکانی مناسب و نظافت منظم، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که به حفظ عملکرد کنسول PS۵، کاهش خطر داغ شدن بیش از حد و افزایش طول عمر دستگاه کمک می‌کنند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: پلی استیشن ، پلی استیشن5 ، کنسول بازی ، بازی کامپیوتری
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