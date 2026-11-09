مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از تداوم ساماندهی خودرو‌های فروشنده و برخورد با وانت‌بار‌های مزاحم و سدکننده معابر با همکاری پلیس راهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرای اقدامات گسترده برای جمع‌آوری خودرو‌های فروشنده با همکاری پلیس راهور خبر داد و گفت: ساماندهی وانت‌بار‌های مزاحم نیز در مراحل بعدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به همکاری نزدیک این شرکت با پلیس راهور اظهار کرد: برای اعلام آمار دقیق خودرو‌های توقیف‌شده و منتقل‌شده به پارکینگ، باید اطلاعات تکمیلی از پلیس راهور دریافت شود.

عزیزی افزود: پس از پیگیری موضوع سد معبر واحد‌های صنفی، ساماندهی وانت‌بار‌هایی که با اشغال معابر اصلی، پارک دوبل و ایجاد اختلال در ترافیک موجب مزاحمت برای شهروندان می‌شوند در دستور کار قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز اقدامات قانونی با همکاری پلیس راهور انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه حضور خودرو‌های فروشنده در بسیاری از محدوده‌های شهر نسبت به گذشته کاهش یافته است، گفت: با این حال ممکن است در برخی نقاط همچنان مواردی مشاهده شود و رسیدگی به این موضوع نیازمند نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

برچسب ها: صنوف مزاحم ، شهرداری
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