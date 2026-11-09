باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال «کمک‌های اولیه بشردوستانه» به فلسطینیان در غزه را محکوم کرد و گفت بارش باران‌های سیل‌آسا، بحران انسانی در این منطقه محاصره‌شده را تشدید کرده است.

شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تصاویر دلخراش از آب‌گرفتگی چادر‌ها و گرفتار شدن کودکان غزه در شرایطی که سرپناهی ندارند و با گرسنگی و سرمای شدید روبه‌رو هستند، قلب انسان را به درد می‌آورد.»

وی افزود: «من این نقض آتش‌بس و قوانین بین‌المللی و ادامه تجاوز علیه مردم فلسطین را به‌شدت محکوم می‌کنم.»

بر اساس آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا که سال گذشته برقرار شد، رژیم صهیونیستی متعهد شده بود اجازه ورود کامل کمک‌های بشردوستانه به غزه از جمله چادر و خانه‌های سیار برای اسکان خانواده‌های آواره را بدهد؛ با این حال، این رژیم همچنان ارسال کمک‌ها به این منطقه را محدود می‌کند.

منبع: الجزیره