باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین گشایش نمایشگاه گروهی «از جان و جوهر» با حضور ۵۰ استاد خوشنویسی با حضور استاد «غلامحسین امیرخانی» روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در نگارخانه‌ی پردیسان فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

نمایشگاه خوشنویسی «از جان و جوهر» با هدف اعتلای سطح هنری و تخصصی خوشنویسی، ایجاد زمینه‌ی تعامل و تبادل تجربه میان اساتید و هنرمندان و همچنین پاسداشت میراث گران‌بهای هنر ایرانی و ارج نهادن به نقش‌آفرینی و تلاش استادان پیشکسوت و تأثیرگذار در حفظ، توسعه و اعتلای این هنر اصیل ایرانی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با مدیریت هنری «محمود خوشنویس»، میزبان آثار ارزشمند اساتید به نام هنر خوشنویسی، همچون: استاد غلامحسین امیرخانی، رسول مرادی، محمدعلی سبزه‌کار و دیگر چهره‌های شاخص و نام‌آشنای هنر خوشنویسی ایران در رشته‌های نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، ثلث، نسخ، تعلیق و دیگر شیوه‌های خوشنویسی خواهد بود.

در آیین گشایش این رویداد هنری، «محمدعلی سبزه‌کار» و «نادر کریمیان سردشتی» درباره موضوع «جایگاه خوشنویسی در هنر امروزی» سخنرانی خواهند کرد و به بررسی جایگاه، ظرفیت‌ها و ضرورت تداوم و پویایی این هنر در فضای هنری معاصر می‌پردازند.

همزمان با آیین گشایش نمایشگاه، کارگاه‌های تخصصی نیز با حضور تعدادی از استادان برگزار خواهد شد تا علاقه‌مندان خوشنویسی بتوانند از نزدیک با شیوه‌ها، فنون و جلوه‌های عملی این هنر آشنا شوند و تجربه‌ای مستقیم از فرآیند خلق آثار خوشنویسی به دست آورند.

در نمایشگاه «از جان و جوهر» آثاری از غلامحسین امیرخانی، محمدعلی سبزه‌کار، رسول مرادی، محمدحسین شاهوردی، غلامرضا سپهری، حسین فیض‌آبادی، خسرو قربانی، محمدرضا ظریف، عباس رحیمی، مجتبی سبزه، پیمان پیروی، مسعود سعادت، غفور اسکندری، بنفشه مصری‌پور، مهدی شعرباف، نویده ایمان‌زاده، اکبر سپهری، سعید رضایی، مبینا مرزو، دیبا مرزو، غلامرضا فیروزی، احسان بحیرایی، علی ترکاشوند، رضا استوئی، علی‌اصغر رسولی، نوید سیفی، شهیده برادران، حسین شیرکوند، میترا یونسی، حشمت‌الله نوروزی، تندیس تقوی، اعظم علیزاده نیک، حسین خلیلیان، محمدرضا افشاری، محمد ارزگانی، سینا واثقی، عبدالله قهرمان، امیرحسین شهامتی، مسلم سقا، ارغوان کمالی‌پور، حسام‌الدین نظریان، حمید قره‌یاضی، مائده مدادی، زهرا ترابی، زهرا قلی‌پور، صالح عبدالله‌پور، محمدعلی مشایخی و نادیا شیری به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه گروهی خوشنویسی «از جان و جوهر» از ۲۰ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵ همه‌روزه به جز ایام تعطیل، از ساعت ۹ تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان هنر خواهد بود.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نگارخانه پردیسان، واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی، فرهنگسرای فردوس مراجعه کنند و یا با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند.