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نگاهی به جایگاه هزارساله طب سنتی در نظام سلامت چین + فیلم

طب سنتی در چین با پیشینه‌ای چند هزار ساله، در کنار پزشکی مدرن جایگاه ویژه‌ای در دانشگاه‌ها، داروخانه‌ها و نظام درمانی این کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طب سنتی چین محدود به طب سوزنی نیست و روش‌هایی مانند استفاده از گیاهان دارویی، ترکیبات طبیعی و ماساژدرمانی را نیز شامل می‌شود. در پکن، داروخانه‌های تخصصی طب سنتی در کنار داروخانه‌های مدرن فعالیت می‌کنند و انواع داروهای گیاهی و ترکیبات دارویی در آنها عرضه می‌شود.

در دانشگاه‌های پزشکی چین نیز طب سنتی و طب سوزنی در کنار پزشکی مدرن آموزش داده می‌شوند و دانشجویان امکان ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی این حوزه را دارند. در مقابل، طب سنتی ایران با پشتوانه علمی دانشمندانی همچون ابن‌سینا و زکریای رازی، ظرفیت ارزشمندی است که به ساماندهی، توسعه آموزش دانشگاهی و بهره‌گیری علمی در کنار طب مدرن نیاز دارد.

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