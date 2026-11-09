زنده یاد کوروش زارعی در آخرین حضور خود خاطره‌ای را از رهبر شهید انقلاب نقل کرد و از ایشان خواسته بود برای شهادتش دعا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زنده یاد کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در آخرین حضور خود در برنامه «روح الامین» شبکه نسیم خاطره‌ای از حضور خود در محضر رهبر شهید نقل کرد و گفته بود: در آن دیدار از رهبر شهید خواهش کردم دستشان را بر سرم بکشند و دعایی برایم کنند.

زنده یاد زارعی نقل کرد: گفتم آقا! برای شهادت ما دعا کن. ایشان گفتند زود است. ما با شما در سینما و تلویزیون کار داریم. آقا به من لطف داشت. ایشان مرا می‌شناخت و کار‌های مرا دیده بود. لطف کردند دستشان را روی سرم کشیدند و دعایی خواندند و آن دیدار دیدار آخرمان بود.

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برچسب ها: کوروش زارعی ، رهبر شهید انقلاب ، شهادت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
روحت شاد.چه توفیقی
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
خوشا به حال شما که رهبر را از نزدیک ملاقات کردید و فیض بردید.ای کاش زیارت از دورش هم شامل حال ما می شد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
روحشان شاد
۱
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