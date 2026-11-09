باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زنده یاد کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در آخرین حضور خود در برنامه «روح الامین» شبکه نسیم خاطره‌ای از حضور خود در محضر رهبر شهید نقل کرد و گفته بود: در آن دیدار از رهبر شهید خواهش کردم دستشان را بر سرم بکشند و دعایی برایم کنند.

زنده یاد زارعی نقل کرد: گفتم آقا! برای شهادت ما دعا کن. ایشان گفتند زود است. ما با شما در سینما و تلویزیون کار داریم. آقا به من لطف داشت. ایشان مرا می‌شناخت و کار‌های مرا دیده بود. لطف کردند دستشان را روی سرم کشیدند و دعایی خواندند و آن دیدار دیدار آخرمان بود.