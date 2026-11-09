به دلیل بارش برف و برودت هوا فعالیت برخی مدارس استان اردبیل در نوبت بعدازظهر غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل پیش‌دبستانی، گرمی و مشکین شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش‌دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعدازظهر» به‌صورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه شماره ۳، نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل، دوره پیش‌دبستانی، در گرمی و مشکین‌شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش‌دبستانی و اول متوسطه، در نوبت بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که خانواده‌ها و دانش‌آموزان باید برای پیگیری برنامه‌های آموزشی از طریق سامانه شاد اقدام کنند و مدارس نیز موظف به اطلاع‌رسانی لازم به دانش‌آموزان و اولیا هستند.

بر اساس این گزارش، آموزش‌وپرورش استان اردبیل باتوجه‌به شرایط جوی، تصمیمات لازم برای تداوم آموزش دانش‌آموزان را اتخاذ کرده و از خانواده‌ها خواسته است در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: آموزش و پرورش