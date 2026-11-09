رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به احتمال بروز خسارت در پی بارندگی‌های شدید و نقطه‌ای ناشی از پدیده ال‌نینو از کشاورزان خواست با توجه به شرایط اقلیمی و سابقه خسارت در برخی مناطق، برای جبران زیان‌های احتمالی محصولات خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم هزارجریبی اظهار کرد: بارندگی‌های بسیار شدید و نقطه‌ای در مدت‌زمان کوتاه ممکن است در یک منطقه محدود رخ دهد و زمینه‌ساز جاری شدن سیلاب و آسیب به اراضی و محصولات کشاورزی شود از این رو کشاورزان باید متناسب با شرایط پیش‌رو تدابیر پیشگیرانه را جدی بگیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش تبعات حوادث طبیعی را بیمه محصولات کشاورزی دانست و گفت: دولت محصولات اساسی از جمله گندم و کلزا را به شکل فراگیر تحت پوشش بیمه قرار داده اما ممکن است سطح پوشش و میزان جبران خسارت این بیمه برای همه کشاورزان کافی نباشد.

هزارجریبی ادامه داد: کشاورزان می‌توانند برای افزایش سطح حمایت و جبران زیان‌های احتمالی از بیمه‌های تکمیلی استفاده کنند که این بیمه‌ها از طریق صندوق‌های بیمه، بانک کشاورزی و نمایندگی‌های بخش خصوصی در دسترس است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه کشاورزان مناطق پرخطر به بیمه تکمیلی بیان کرد: کشاورزانی که زمین‌های آنها در مناطق سیل‌خیز، حاشیه رودخانه‌ها یا مناطقی با سابقه خسارت‌های ناشی از بارندگی قرار دارد باید این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند و برای پوشش بیمه‌ای محصولات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌های انتقال آب را از دیگر اقدامات موثر در کاهش خسارت بارندگی‌های شدید برشمرد و گفت: مدیریت و پاکسازی مسیرهای عبور آب از جمله وظایفی است که دستگاه‌های متولی باید به آن توجه داشته باشند و کشاورزان نیز در محدوده اراضی خود برای باز نگه داشتن مسیر کانال‌ها و هدایت آب به سمت رودخانه‌ها مشارکت کنند.

هزارجریبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: امسال حدود ۱۰۰ کیلومتر از کانال‌های آبیاری در استان لایروبی شده اما با توجه به گستردگی شبکه‌های انتقال آب و نیازهای موجود همچنان اقدامات بیشتری در این حوزه ضرورت دارد.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته نیز همزمان با دوره‌های پربارش کشاورزان بخشی از کانال‌های واقع در محدوده اراضی خود را لایروبی می‌کردند تا از تجمع آب و بروز خسارت جلوگیری و روان‌آب‌ها را به سمت رودخانه‌ها هدایت کنند.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، خسارت بارندگی
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