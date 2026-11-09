باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - محمدرضا کریمی مدیر مخابرات منطقه چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: به‌منظور به‌روزرسانی و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، عملیات فنی در شهرستان بروجن انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای این عملیات، از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد روز ۱۹ آبان‌ماه تا ساعت ۶ صبح همان روز، تمامی ارتباطات مخابراتی شامل تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در سطح شهرستان بروجن با اختلال و قطعی موقت مواجه خواهد شد.

کریمی با اشاره به ضرورت اجرای این عملیات برای توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مخابراتی، ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت اختلالات احتمالی، از شهروندان خواست با صبوری و همراهی خود، مخابرات را در اجرای این عملیات یاری کنند.

وی تأکید کرد: پس از پایان عملیات فنی، ارتباطات مخابراتی به وضعیت عادی بازخواهد گشت.